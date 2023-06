Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA piiriosariik Texas hakkas saatma migrante Los Angelesse. Kolmapäeval saabus Texasest bussiga Los Angelesse 42 migranti.

Vabariiklaste juhitud osariigid tahavad paigutada migrante demokraatite juhitud piirkondadesse. Texas on varem saatnud tuhandeid migrante sellistesse linnadesse nagu New York, Chicago ja Washington.

"Texas saatis just Los Angelesse esimese migrantide bussi. Los Angeles on linn, kuhu migrandid tahavad minna, eriti nüüd, kui selle juhid kiitsid heaks varjupaigalinna staatuse," ütles Texase kuberner Greg Abbott.

"Varjupaigalinn" viitab osariikidele ja piirkondadele, mis ei järgi föderaalvalitsuse karmi immigratsioonipoliitikat.

Los Angelese linnapea Karen Bass ütles, et tegemist on poliitilise trikiga. "See ei tabanud meid ootamatult ega hirmuta meid. Meie päästemeeskonnad olid enne bussi saabumist valmis," ütles Bass.

Los Angeles paikneva inimõigusorganisatsiooni (CHIRLA) juht Angelica Salas ütles, et vabatahtlikud viisid migrandid ajutistesse varjupaikadesse. "Võtame inimesed vastu väärikalt ja viisakalt," ütles Salas.