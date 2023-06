Saksa tööstushiid Siemens suurendab kohalolu Aasias

Siemensi juht Roland Busch ütles, et firma investeerib kaks miljardit eurot, et suurendada oma tootmisvõimsust. Siemens laiendab oma tehast Hiinas ja avab Singapuris kõrgtehnoloogilise tehase, vahendas Financial Times.

Siemens plaanib Hiina turul oma jalajälge suurendada. Siiski tahab Siemens tagada, et firma ei satuks Hiinast liigselt sõltuvusse. Siemens ehitab Singapuri 200 miljoni euro eest uue tehase.

Siemens teatas juba eelmisel kuul, et Hiinasse tehakse investeeringuid, kuna piirkonna kliendid võtavad kiiresti omaks uued tehnoloogilised lahendused. "Kust ma leian kliente, kes viivad innovatsiooni järgmisele tasemele, kes on nõudlikud ja otsivad uut tehnoloogiat. Väga paljudel juhtudel on see Hiina," ütles toona Busch.

Investorid siiski muretsevad, et Siemens satub Hiinast sõltuvusse. Saksamaa valitsus avaldas kolmapäeval riigi esimese kõikehõlmava julgeolekustrateegia. Julgeolekustrateegia koosneb 76 leheküljest. Dokumendis leitakse, et Hiina üritab praegust rahvusvahelist korda ümber kujundada. USA proovib aga üha rohkem piirata Hiina tehnoloogiasektori arengut.

Saksa meedia teatas, et Busch plaanis kõigepealt, et ka Singapuri tehas asuks Hiinas. Siiski pidi Busch investorite survele järele andma ja Siemens rajab tehase Singapuri.