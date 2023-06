Aafrika rahudelegatsioon pidi Vene raketirünnaku eest Kiievis varjuma

Oluline reedel, 16. juunil kell 13.30:

- Venemaa ründas Kiievit rakettidega Aafrika rahudelegatsiooni visiidi ajal;

- Kiiev: Venemaa saadab kõige lahinguvõimelisemed üksused Bahmuti suunale;

- Sumõ oblastis sai venelaste mürskude läbi haavata kolm last;

- Hispaania annab Ukrainale välihaigla ja sõjavarustust;

- Kiievis toimus Aafrika liidrite visiidi ajal plahvatus;

- Odessat tabas taas droonirünnak;

- Politico: Bulgaaria ühineb Ukraina laskemoona varustamise koalitsiooniga.

Venemaa ründas Kiievit rakettidega Aafrika rahudelegatsiooni visiidi ajal

Vene väed ründasid reede päeval Ukraina pealinna samal ajal kui seda külastas Aafrikast pärit rahudelegatsioon. Ukraina õhutõrje teatel tulistati alla kuus Vene hüperhelikiirusel lendavat Kinžali raketti, kuus Kalibr raketti ning kaks Vene luuredrooni.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas reede hommikul, et Ukraina pealinnas toimus plahvatus ning linna suunas lendab veel rohkem rakette. Kiievi sõjaväeadministratsioon teatas varem, et pealinnas töötab õhutõrje. Suspilne teatas, et Ukraina õhuvägi tulistas alla kuus Vene hüperhelikiirusel lendavat raketti Kinžal.

Reedel saabus Ukraina pealinna ka Aafrika liidrite rahudelegatsioon, kes pidi Vene raketirünnaku eest Kiievis varjuma, vahendas Reuters. Delegatsioonis on poliitilised liidrid Lõuna-Aafrika vabariigist, Senegalist, Komooridest ja Egiptusest. Reutersi allikate teatel oli pealinnas Kiievis kuulda kahte plahvatust. Komoorid on praegu Aafrika Liidu eesistuja.

Ukraina välisminister kommenteeris Vene raketirünnakut öeldes, et Vene raketirünnak on sõnum Aafrikale: Venemaa tahab rohkem sõda, mitte rahu.

Laupäeval reisib sama delegatsioon Venemaale Peterburi, kus nad peaksid kohtuma Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Aafrika riikide rahuettepaneku osaks on Vene vägede väljaviimine Ukrainast

Reuters teatas, et Aafrika riikide rahuelegatsiooni kuuluvad ka Lõuna-Aafrika Vabariigi president Cyril Ramaphosa ja Senegali president Macky Sall, kes tahad Ukraina ja Venemaa vahel rahu saavutamiseks mitmeid meetmeid: Vene vägede Ukrainast väljaviimine, Vene taktikaliste tuumarelvade eemaldamine Valgevene territooriumilt, Rahvusvahelise Krimimaalkohtu poolt Putini vahistamismääruse peatamine ning Venemaa vastu suunatud sanktsioonide leevendamine. Sellele peaks järgnema vaenutegevuse lõpetamise kokkulepe, millele peaks järgnema kõnelused Venemaa ja lääneriikide vahel.

Ukraina on ise korduvalt rõhutanud, et ainult Vene vägede väljaviimine Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumilt saab olla rahukõneluste aluseks.

Kiiev: Venemaa saadab kõige lahinguvõimelisemed üksused Bahmuti suunale

Venemaa suunab kõige võitlusvõimelisemad üksused Bahmuti ümbrusse, ütles portaalile Unian Ukraina maaväe ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi.

"Olukord Ida väerühma vastutusalas on jätkuvalt pingeline. Vaenlane jätkab meie üksuste pealetungist ning alade ja asulate kaotamisest hoolimata mõningate oma kõige lahinguvõimelisemate üksuste liigutamist Bahmuti suunas, ühendades selle tegevuse võimsa suurtükitule ning rünnakute ja õhulöökidega meie positsioonide pihta," ütles ta.

Samal ajal jätkavad Ukraina kaitsejõud komandöri sõnul teatud piirkondades pealetungioperatsioone, hõivates kõrgendikke ja metsavööndeid, et vaenlane Bahmutile lähenemisteedelt järk-järgult välja tõrjuda.

"Seda mõistes, osutavad vastase üksused meeleheitlikku vastupanu. Seetõttu on selge, et meie plaane tuleb korrapäraselt korrigeerida ja täpsustada. Sellele on praegu pühendatud minu töö. Kohtusin üksuste ülematega, arutasin muresid ja määratlesin nende lahendusviisid," lisas Sõrskõi.

Sumõ oblastis sai venelaste mürskude läbi haavata kolm last

Vene sissetungijad tulistasid neljapäeval Sumõ oblasti piirialasid, kus kõmatas vähemalt 98 plahvatust, milles sai vigastada kolm last, teatas Ukraina meedia.

Sumõ sõjaväeadministratsiooni andmetele olid vaenlase tule all kuus kogukonda.

"Gluhhivi kogukonnas sai rünnaku tagajärjel vigastada kolm last, kellest noorim üheksa- ja kõige vanem 13-aastane. Üks laps viidi haiglasse," seisis avalduses.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Hispaania annab Ukrainale välihaigla ja sõjavarustust

Hispaania kaitseminister Margarita Robles ütles, et riik annab Ukrainale üle 20 soomustransportööri, välihaigla ja neli tanki Leopard 2A4, mis olid remondis, vahendas reedel uudisteagentuur UNIAN.

Hispaania kaitseministeeriumi pressiteenistuse teatel jõuavad Ukraina sõjaväe soomustransportöörid Poolasse 19. juunil. See partii tuleb lisaks varem Ukrainasse tarnitud 40 soomustransportöörile.

Lisaks saab Ukraina välihaigla Role 2 Plus. Enne selle üleviimist läbivad Ukraina sõjaväelased Hispaanias asjakohase väljaõppe. Selline haigla võib toetada sõjaväge muu hulgas erakorralise kirurgia ja laboriteenustega.

"Ukraina võitleb õiglase eesmärgi nimel ja seetõttu on neil meie igasugune toetus mitte ainult varustuse saatmisel, vaid ka Ukraina sõjaväelaste väljaõppel," ütles Robles.

"Meie pühendumus toetada Ukrainat täieliku, õiglase ja kestva rahu poole püüdlemisel jääb kindlaks nii kaua, kui vaja," toonitas kaitseminister.

Saksa Bundeswehri peamine lahingutank Leopard 2 on ka Austria, Ungari, Poola, Türgi, Norra, Rootsi, Šveitsi, Hispaania, Taani, Kreeka ja Soome relvastuses. Tankil on palju modifikatsioone ja seda on 1979. aastast toodetud kokku üle 3600. Tanki kaks peamist varianti on Leopard 2A4 ja täiustatud Leopard 2A5.

Odessat tabas taas droonirünnak

Ukraina meedia teatas, et ööl vastu reedet kõlasid Odessas õhuhäiresireenid ning linnas töötas õhutõrje. Venemaa ründas linna Iraanis toodetud droonidega, vahendas Ukrainska Pravda.

Politico: Bulgaaria ühineb Ukraina laskemoona varustamise koalitsiooniga

Bulgaaria kaitseminister Todor Tagarev ütles veebiväljaandele Politico, et riik plaanib ühineda Euroopa Liidu (EL) algatusega, mille eesmärk on varustada Ukrainat laskemoonaga.

"Meie eesmärk on selle koalitsiooniga liitumine. Poliitilist otsust pole tehtud, kuid me pingutame ja usun, et leiame selleks võimaluse," ütles Tagarev.

Euroopa riigid jõudsid mais üksmeelele ühishankes Ukrainale laskemoona andmiseks. Kokkulepe järgnes märtsis saavutatud liikmesriikide juhtide poliitilisele otsusele tarnida Ukrainale aasta jooksul miljon suurtükimürsku ja maa-maa tüüpi raketti, kasutades selleks muuhulgas Euroopa rahurahastu (EPF) vahendeid ühe miljardi euro ulatuses.

ISW esitas oletuse, mis Ukraina vastupealetungi kõige enam takistab

Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) oletuse kohaselt raskendavad Ukraina vastupealetungi kõige enam okupantide kasutatud elektroonilised sõjavahendid, vahendas Ukraina agentuur Unian ISW viimast aruannet.

ISW analüütikud tuginevad oma järeldustes Vene "sõjakorrespondentidele", kes kiidavad elektroonilise sõjapidamise üksuste head tööd.

Väidetavalt raskendab selline varustus ukrainlastel täppisjuhitava laskemoona kasutamist ja häirib tõsiselt Ukraina sidet.

"Sõjakorrespondentide" sõnul kasutavad okupandid elektroonilist kompleksi "Murmansk-BN", mis häirib Ukraina õhuluureseadmete andurite tööd. Elektroonilise sõjapidamise süsteem Krasuha-4 suudab aga tõhusalt segada luuresatelliite.

ISW on ka varem hinnanud, et Venemaa elekrooniline võimekus mängis olulist rolli Ukraina rünnakute raskendamisel Zaporižžja suunas. Samas pole selge, kas see on Venemaa paranenud võimekuse tulemus või nad on hakanud neid süsteeme paremini kasutama, leiab ISW.

Ukraina relvajõud tegid 15. juunil edusamme vähemalt kolmes suunas, väidab ISW. Teatatud on edukast pealetungioperatsioonist Bahmuti põhja- ja loodeosas, samuti jätkuvad katsed parandada Ukraina relvajõudude taktikalist positsiooni Vuhledari suunas.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ANATOLII STEPANOV

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 590 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 218 500 (võrdlus eelmise päevaga + 590);

- tankid 3965 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 7683 (+16);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 301 (+0);

- suurtükisüsteemid 3812 (+19);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 606 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 364 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 3357 (+24);

- tiibraketid 1199 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6519 (+13);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 519 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.