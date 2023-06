Rainer Saks: ukrainlased pole suurpealetungi kuupäeva ka ise paika pannnud

Ukraina pole suurpealetungi kuupäeva ka ise paika pannud, sest nad tegelevad läbimurdeks eelduste loomisega ning kasutavad võimalust siis, kui see tekib ja seal, kus eduks võimalus on, rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks Vikerraadio hommikusaates.

"Ukraina vastupealetung käib juba pikemat aega, eelkõige strateegilisel tasandil. Seda pealetungi osa, kus näeksime ette valmistatud soomusüksuseid territooriume vabastamas, seda veel ei ole," ütles Saks.

Väljavaated on samas läbimurdeks head, ukrainlased suudavad eeldusi eduks endale luua, lisas Saks.

"Praegu on Ukraina kasutanud väga minimaalselt oma võimekusi, et lõunarindel hakata lõhkuma Vene kaitseliine. Ühes kohas on esimesest liinist siiski ka läbi murtud, mis tähendab, et sellega saadakse hakkama," ütles Saks.

Ukraina valmistab Saksa hinnangul ette midagi, mille käigus demoraliseerida Venemaa armee, et saada okupeeritud alad tagasi liiga raskeid inimkaotusi kandmata. "Nad hävitavad Venemaa elektroonilise võitluse vahendeid, kommunikatsiooniliine, logistikat, ladusid, juhtimist. Iga päev toimuvad suured plahvatused rindejoone taga," lisas ta.

Samas Ukraina huvides on ka hoiduda uue mobilisatsiooni esilekutsumisest Venemaal, hindas Saks.

Ukraina moraal on Venemaa armeest tohutult üle, aga tehnikas ülekaalu ei ole ja sellepärast lahingud ongi rasked, ütles Saks.

"Ukraina psühholoogiline surve on Venemaad mõjutanud. Venemaa eesmärgid on sõja käigus väga suurelt ja põhimõtteliselt muutunud, nii ei ole enam Moskva eesmärgiks Ukraina vallutamine," rääkis Saks. "Ukraina survestab Venemaa sõdureid, veendes neid et võitlus on lootusetu ja teisalt näitab Venemaa juhtkonnale, et sõda on võimatu võita."

Venemaa raketireünnakud Ukraina vastu on muutunud järjest hõredamaks. Venemaa taotleb õhurünnakutega Saksa sõnul visuaalset tasakaalu. "Osa rakette tuleb siiski Ukraina õhukaitsest läbi ja see kindlasti muserdab Ukraina juhtkonda, aga samas on Ukraina tahe murdmata ja need rünnakud on innustanud Ukraina liitlasi teda veel rohkem toetama."

Ukraina õhutõrje töötab nüüd rahuldaval tasemel, samas pole veel kaugeltki perfektne, hindas Saks.

"Vanade nõukogude süsteemide ja uute lääne süsteemide kokkutöötamine on kõige keerulisem," ütles Saks. "Ainus relvaliik, kus Venemaal on veel selge eelis, on lennuvägi."

Venemaa majandus on sõjaga Saksa sõnul kandnud tublisti kahju: "Seda me näeme, ka selles, et Venemaa ei suuda sõda pidada. Kes oleks osanud arvata, et Ukraina peab aasta vastu ja suudab vastu rünnata?"

Venemaal on võimekas rahandusametnike ring, kelle toel fiskaalpoliitika toimib veel, kuid sellele vaatamata eelarvedefitsiit kasvab, ütles Saks. Ka Venemaa rahvastik kannatab, sest inimesed jätkavad riigist lahkumist. "Praegu näib režiimil olevat ükskõik, aga kui tuleb esimesele miljonile teine veel otsa, siis muutub ignoreerimine raskeks," ütles ta.