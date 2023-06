Karmen Joller sõitis 22-päevasele välislähetusele

Riigikogu infost selgub, et riigikogu liige Karmen Joller osaleb 10. juunist kuni 2. juulini kõrgetasemelisel väärinfo-teemalisel koolitusel Seattle'is Ameerika Ühendriikides ning Iraani naisõiguslaste konverentsil Free Iran World Summit Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiesindaja Karin Kangro ütles ERR-ile, et USA visiidi majutuse ja lennupiletite eest tasub USA välisministeeriumi programm. Väiksema osa välislähetuste kuludest palub Joller katta riigikogu liikme kuluhüvitistest.

Pariisis toimuv konverents toimub 30. juunist kuni 1. juulini.

Reformierakonna fraktsiooni juht Erkki Keldo ütles ERR-ile, et Karmen Joller osaleb Eesti esindajana USA-s sealse välisministeeriumi rahastatud väärinfo vastase võitluse koolitusel, kuhu ta kandideeris oktoobris ja mille toimumisest teavitas erakonda kohe pärast kampaaniaga liitumist.

"Tegemist on põhjaliku ja kõrgetasemelise koolitusega, kus Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikidest osaleb kokku 18 kohaliku USA saatkonna väljavalitud inimest," ütles Keldo.



Karmen Joller ütles ERR-ile, et tal on südamest kahju, et ei saa osaleda riigikogus toimuvatel valitsuse usaldushääletustel ning ta kinnitab, et toetab sajaprotsendiliselt kõiki Kaja Kallase valitsuse algatusi.

"Viibin USA-s kõrgetasemelisel väärinfo vastu võitlemise koolitusel, kuhu kandideerisin veel enne poliitikasse tulemist. Eestis puudub süsteemne lähenemine väärinfoga võitlemisele. Erinevad ülikoolid, riigiasutused ja ka mõned MTÜ-d (nt erinevad arstide ühendused) võitlevad väärinfoga osana oma igapäevatööst, koostööd tehakse juhuslikult ja suhteliselt vähe. Minu eesmärk on päris algusest peale koolituselt tagasi tulla visiooniga sellest, kuidas Eestis tuleks väärinfoga võidelda. Täna on mul juba suur osa visioonist olemas, lisaks ka mitmed partnerid koostööks, nt Balti riikide vahel. Olen riigikogus asutanud ka väärinfoga võitlemise toetusrühma," rääkis Joller.