Asfalditootjad prognoosivad toodangu järsku langust

"Hinnanguliselt võib asfaldi tootmine sel aastal langeda alla ühe miljoni tonni," ütles Eesti Taristuehituse Liidu tegevdirektor Tarmo Trei. Möödunud aastal toodeti Eestis 1,42 miljonit tonni asfaltsegusid, 2021. aastal isegi ligi 1,7 miljonit tonni.

Trei tõdes, et asfaldisegisti on tee-ehitusfirmade jaoks üks kallimaid seadmeid ning neid soetatakse pika, vähemalt 15-aastase perspektiiviga. Kuigi turul on mõningane volatiilsus alati, nõuab nüüdse langusega kohanemine ettevõtetelt suuri pingutusi.

Tema sõnul on Eestis tegutsevast 22 asfalditehasest üks juba teatanud töö lõpetamisest ning kuuldavasti ühe omanik kaalub selle maha müümist.

Samas ei ole teetöödeks eraldatud investeeringute languse mõju veel selge, kuna praegu on teetööde hooaeg alles alanud ning firmad püüavad raskustele vaatamata ellu jääda, selgitas Trei.

Tootja: järgmisel aastal tuleb langus veel suurem

Ka Eesti ühe suurima teetööde ettevõtte KMG juhatuse liige Targo Toots tunnistas vestluses ERR-iga olukorra keerukust.

Kommenteerides transpordiameti peadirektori Priit Sauki kolmapäeval ERR-ile öeldut, et rohkem kui paarikümnest asfalditehasest võib aasta lõpuks tööle jääda ainult neli-viis, märkis Toots, et see kõlab tõepäraselt.

Toots tõi esile, et juba tänavuses teehoiukavas on vähenenud selliste tööde maht, mis eeldavad suuremas koguses asfaldi kasutamist ning 2024. aastal vähenevad need mahud veelgi.

"Ma julgeks arvata, et transpordiamet tellib meilt isegi kuni 75 protsenti vähem asfalti," ütles Toots.

Tema sõnul moodustavad transpordiameti tellimused kokku umbes 60 protsenti, omavalitsuste hanked anavad 25 ja eraettevõtete tellimused 15 protsenti koguturust. Aga lisaks riigi tellimuste vähenemisele on kahanenud ka omavalitsuste tellimused ning samuti on erasektor Ukraina sõja ja intressitõusude tõttu ettevaatlikumaks muutunud ega planeeri enam nii suures mahus töid.

Toots prognoosis, et turu kogumaht võib 2024. aastal jääda isegi ainult 300 000 - 400 000 tonni juurde ehk väheneda tänavusest mahust veel rohkem kui poole võrra.

Ettevõtte AS Tariston juhatuse liige Argo Kotsar ütles ERR-ile, et asfalditööde tellimuste kokkumine oli teada juba aasta eest. "Riigi tellimused on drastiliselt vähenenud ja ettevõtted on juba oma tegevust koomale tõmmanud," rääkis ta.

Kotsari sõnul ei pruugi üldse kindel olla, et sel aastal isegi miljon tonni asfalti toodetakse. "Kukkumine on olnud väga suur," tõdes ta.

Teetööd. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Tagajärjed ilmnevad mõne aja pärast

Mõlemad ettevõtjad rõhutasid, et ehkki kohe ei ole avalikkuse jaoks teetööde vähenemine tunda, siis mõne aja pärast saab see nähtavaks.

"Täna keegi veel probleemi ei taju, sest päevapealt ei juhtu midagi, aga kuna naastrehvid on endiselt lubatud, siis kuluvad teekatted kiiresti," rääkis Toots ja lisas, et kui katet ei uuendata, annab liiklusohutusele tulevikus tugeva hoobi.

"Pikas vaates saame aru, et teedevõrgustiku säilimine saab kannatada," märkis ka Kotsar.

Taristuehituse liidu juht Trei selgitas, et kuna asfalditehastes töötab tavaliselt kümmekond inimest, siis nende kinnipanek otseselt suurt töötute hulka ei too, küll aga on sellel laiem mõju.