Endine peaminister Boris Johnson on nüüd kolumnist Briti tabloidile

Endine Briti peaminister Boris Johnson on Politico andmeil edaspidi kolumnist Briti tabloidile Daily Mail. Johnson on ka varem töötanud Briti meedias.

Endine Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson naaseb ajakirjanikutööle lubades kirjutada Briti tabloidile Daily Mail nädalas korra kolumni, kirjutas Politico. Johnson hakkab kolumnistina tööle laupäeval. Allikate sõnul saab Johnson kolumni kirjutamise eest kuuekohalise summa.

Politico juhtis tähelepanu asjaolule, et Boris Johnsoni eelmine ajakirjandusega seotud töökoht lõppes 2019. aastal kui Johnson loobus oma Daily Telegraphi lehes avaldatud kolumnist. Johnsoni naasmine ajakirjandusse ei pruugi aga tema uutele ülemustele olla täiel määral õnnistuseks. Üks endine Johnsoni tekstide toimetaja meenutas, et endise peaministri tekstid olid küll head ja elavad, kuid probleemiks oli teksti õigeaegne esitamine ja teemas püsimine.

Boris Johnson tunnistas 2021. aastal, et tunneb osa oma eelneva ajakirjandustöö pärast häbi, kuna ta ründas ja kuritarvitas teisi inimesi, kirjutas tollal The Guardian. Ajal kui Boris Johnson oli Daily Telegraphi kolumnist, siis oli ta ka väljaande Spectator Brüsseli korrespondent. Johnson oli tolles rollis tuntud liialduste ja värvikate lugude poolest. Johnsoni esimene ajakirjanduslik tööandja oli Briti leht The Times, kust ta tsitaadi väljamõtlemise tõttu vallandati.

Hiljuti tuvastas Briti parlamendi komisjon, et Boris Johnson eksitas teadlikult parlamendiliikmeid oma koroonapandeemia ajal peetud pidude kohta. Komisjon soovitas kehtestada tollal veel parlamenti kuulunud Johnsoni suhtes karmid sanktsioonid. Johnson ennetas lahkumisavaldusega uurimistulemuste avaldamist, süüdistades komisjoni poliitilistes sepitsustes, ehkki selle liikmete enamik on tema enda tooride parteist.