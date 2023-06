Šveitslased hääletasid 2050. aastaks süsinikuneutraalsuse saavutamise poolt

Eelnõu toetas veidi alla 60 protsendi hääletajatest. Samas pea 80 protsenti toetas suurettevõtetele maksumäära tõstmist.

Kliima soojeneb Šveitsis kaks korda kiiremini kui maailmas keskmiselt, sulatades kunagised võimsad liustikud ning suurendades maalihete ohtu.

"Ma andsin oma "jah" hääle, sest isegi kui see on väike samm ja sellest ei piisa, arvan ma, et peame seda tegema. Ja seekord on see seadus, mis erinevalt meie varasemast CO2 seadusest ei mõjuta vaesemaid inimesi, nii et ma ütlesin hääletamisel "jah"," rääkis Genfi elanik Malcolm M'Baye.

"Ütlesin hääletasin "jah", kuid ausalt öeldes olin veidi pettunud, sest 2050. aasta on kaugel. Me peaksime nende eesmärkidega seoses hääletama, no ma ei ütle, et juba järgmise aasta, sest ma pole nii optimistlik, aga ütleme 2030. aasta üle, mulle tundub," sõnas Genfi elanik Dominique Oage.