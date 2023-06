Turismisektor näeb turistide vähesuse põhjustena sõda ja hinnatõusu

Suvi ja turismihooaeg on käes, kuid turiste on Eestis vähe. Põhjus peitub turismivaldkonna esindajate hinnangul sõjas ja kallites hindades.

Kuigi turismis on mõningane taastumine toimunud, jääb siiski arv koroonaeelsele ajale veel alla, ütles kolme Tallinna hotelli haldava Duco hotellide tegevjuht Madis Laid.

"Kui me vaatame näiteks Tallinna baasil, siis näeme, et oleme võrreldes 2019. aastaga kuskil 13 protsenti taga. Taastumine on, me näeme turiste vanalinnas, kuid see tempo, mis puudutab just taastumist, ei ole selline, et oleme jõudnud 2019 tasemeni," rääkis Laid.

Vanalinna restorani Beer House juhataja Jekaterina Perehhoda sõnul on turiste võrreldes eelmise aastaga umbes 30 protsenti vähem.

"Meie näeme, et meil on praegu ainult turistid Euroopast. Üldse ei ole Aasiast, ei ole Ameerikast, ainult Euroopa turistid," rääkis Perehhoda.

Laid sõnas, et vähem on ka grupituriste näiteks Saksamaalt ja Lääne-Euroopast. "See on eeltingitud just sõja tõttu. Turvatunne ei ole nii kõrge ja nad valivad riike, mis ei ole Eesti," ütles ta.

Perehhoda sõnul on põhjuseks ka Eesti hinnad. "Aktuaalse kaameraga" vestelnud turistide hinnangul ei ole Eesti hinnad väga kõrged, kuid see sõltub nende sõnul ka sellest, mis riigist Eestisse tulla.

"Võrreldes Hispaaniaga ei ole liiga kõrged. Näiteks õhtusöögi saab 15-20 eest, Hispaanias on see 20-30," rääkis Hispaaniast pärit turist Juan.

"London on väga kallis, seega see on odavam kui Londonis. Me just sõime ja hea suurusega hommikusöök-lõuna maksis ligi 26 eurot. Ma arvan, et Londonis maksaks see 30 protsenti rohkem, võib-olla 40-50 protsenti rohkem," rääkis Inglismaalt pärit turist Ben.