Pärnu muuseum avas näituse ajaloolistest relvadest

Näituse väljapanek on laialdane ning ajaloorännak läbi lugude ja enam kui 130 unikaalse eseme annab ainulaadse võimaluse tutvuda ajalooliste relvadega Euroopast, Pärsiast ja Indiast, mille sarnaseid näeb tavaliselt vaid suurtes maailmamuuseumides.

"Kui me relvadest räägime, siis tavaliselt relvatemaatika seostub vägivallavõitlusega. Selle näituse eesmärk on näidata relvade kunstilist poolt. Kuni 19. sajandini olid relvad puhtalt käsitöö. See nõudis väga suurt oskust. Iga relv, kui hästi ta oli valmistatud, kui kaunilt ta oli valmistatid, see sõltus ainult tellija fantaasiast ja rahakukru suurusest," rääkis kuraator, muuseumi osakonnajuhataja Margo Samorokov.

Näitus pärineb antiigikaupmees Peter Mustoneni kollektsioonist.

"Põhimõtteliselt turvised ja vanad relvad – need on olnud kõige väärtuslikumad asjad ajaloos. Kellad, relvad, raudrüüd. Selles mõttes see käsitöö ja kõik see, mis nendega on tehtud, see on väga huvitav," rääkis Mustonen, kes on valdkonnaga tegelenud 30 aastat.

Väga väiksest osa Mustoneni kollektsioonist on varem Pärnu Punases tornis eksponeeritud, aga sellises mahus on näitus esmakordne.