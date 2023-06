London: osa Vene vägesid on Dnipro kaldalt viidud Zaporižžjasse ja Bahmuti

Oluline esmaspäeval 19. juunil kell 10.07:

- Venemaa ei lubanud ÜRO esindajaid Dnipro vasakkaldale;

- Briti luure: Venemaa on viimase kümne päeva jooksul viinud vägesid Dnipro jõe vasakkaldalt Zaporižžja ja Bahmuti rindele;

- Ukraina õhutõrje hävitas öösel neli Odessat rünnanud Kalibri raketti;

- Jermaki sõnul püüab Ukraina kaasata Indiat ja Brasiiliat enda rahuplaani;

- Zelenski: Ukraina deokupeerimisele pole alternatiivi ning Vene ühiskonda tuleb okupeeritud alade kaotuseks ette valmistada;

- Prigožin: 32 000 vangi on Wagnerist koju pääsenud;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 18 suurtükisüsteemi, viis tanki ja 630 sõdurit.

Hanna Maljar: Ukraina väed on nüüdseks vabastanud kaheksa asulat

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar kinnitas esmaspäeva hommikul, et Ukraina väed on nüüdseks kokku vabastanud kaheksa asulat. Ukraina väed on suvise vastupealetungi käigus vabastanud Novodarjivka, Levadne, Storoževe, Makarivka, Blahodatne, Lobkove, Neskutšne ja Pjatõhhatkõ. Pjatõhhatkõ kontrolli üle vaieldi pühapäeval. Vene valitsus lükkas eile tagasi ühe Venemaa poolt ametisse pandud kollaborandi teate, et Ukraina väed on Pjatõhhatkõ vabastanud.

Pjatõhhatkõ küla vabastamisest teatas varem geolokeeritud visuaalsetele tõenditele tuginedes ka Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW).

3/ Geolocated footage published on June 18 indicates that #Ukrainian forces reached the western part of Pyatykhatky, and a Russian milblogger claimed that Ukrainian forces established positions on the western side of the settlement. pic.twitter.com/xq19GVqkRr — ISW (@TheStudyofWar) June 19, 2023

Hanna Maljari teatel tegid Vene väed suuri jõupingutusi peatamaks Ukraina vägede vastupealetung Bahmuti lähistel. Venemaa viis sinna täiendavaid üksuseid ja suurendas suurtükitule kasutamist. Samas olevat lahingute ägedus sealkandis viimase nädala jooksul vähenenud.

Asekaitseministri väitel püüdsid Vene väed viimase nädala jooksul edeneda nii Lõmani-Kupjanski, Avdijivka kui ka Marjinka suunal, kuid Ukraina väed tõrjusid kõik Vene vägede pealetungikatsed.

Hanna Maljari väitel edenesid Ukraina väed riigi lõunasuunal läbi Vene rinde kokku seitse kilomeetrit ning praeguseks on vabastatud 113 ruutkilomeetrit. Maljari sõnul on Vene väed lõunarindel kandnud suuri kaotusi ning viimase nädala jooksul kaotasid Vene väed kõikides suundades rohkem kui 4600 sõdurit, kes said surma või haavata. Lisaks sellele võeti vangi 80 Vene vägede võitlejat.

Venemaa ei lubanud ÜRO esindajaid Dnipro vasakkaldale

Vene Föderatsiooni okupatsioonivõimud ei lubanud ÜRO esindajaid Vene vägede poolt okupeeritud Dnipro jõe vasakkaldale, teatas ÜRO Ukraina humanitaarkoordinaator Denise Brown. ÜRO tahab tagada humanitaarabi tarned kõigile Kahhovka hüdroelektrijaama veehoidla hävitamise tõttu kannatada saanud inimestele mõlemal pool Dnipro jõge.

Briti luure: Venemaa on viinud vägesid Dnipro kaldalt Zaporižžja ja Bahmuti rindele

Ühendkuningriigi kaitseministeerium teatas oma hommikuses rindeülevaates, et Vene väejuhatus on suure tõenäosusega osa Dnipro väegrupi üksustest viinud Dnipro vasakkaldalt Zaporižžja ja Bahmuti rindele. Kokku on ära viidud jõe kaldalt mitu tuhat sõdurit Vene 49. armeest, sh 34. eraldiseisev motoriseeritud brigaad. Samuti on ära viidud Vene õhudessantvägesid (VDV) ja merejalaväelasi.

Dnipro väegrupi üksuste äraviimine näitab brittide hinnangul Venemaa taju, et suurem Ukraina vägede dessant üle Dnipro jõe on peale Kahhovka hüdroelektrijaama tammi hävitamist vähetõenäoline. Tammi hävitamine tekitas Dnipro kallastel ulatuslikud üleujutused.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vwV6Pe2K1I



#StandWithUkraine pic.twitter.com/tlnuet4ZoW — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 19, 2023

Ukraina: Vene vägede põhipingutus on Lõman, Bahmut, Avdijivka ja Marijinka

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt toimusid viimase ööpäeva jooksul Vene ja Ukraina relvajõudude vahel 23 sõjalist kokkupõrget. Peastaabi sõnul on Vene vägede põhipingutus Lõman, Bahmut, Avdijivka ja Marjinka. Samuti jätkavat Vene väed kaitsetegevusi Zaporižžja ja Hersoni oblastis.

Peastaabi väitel tegid Vene väed viimase ööpäeva jooksul Ukraina vägede vastu 59 õhulööki ning üle 100 rünnaku mitmikraketiheitjatest. Venemaa rünnakute tõttu on hukkunuid tsiviilelanike seas ning kannatada on saanud Ukraina kriitiline taristu ning hävinud ja kahjustada saanud üle 20 elumaja ja kooli.

Ukraina on samas teinud Vene vägede vastu 10 õhulööki ning hävitanud ühe Vene õhutõrjekompleksi. Samuti hävitati üks Vene Ka-52 helikopter, Shahedi droone ning seitse Vene luuredrooni.

Ukraina hävitas öösel neli Odessat rünnanud Kalibri raketti

Ukraina õhutõrje hävitas öösel neli Kalibri tiibraketti, mis olid suunatud Odessa linna vastu. Lõuna-Ukrainas Odessa linnas oli ööl vastu esmaspäeva kuulda mitmeid plahvatusi ning piirkonnas töötas Ukraina õhutõrje. Ukraina õhuvägi hoiatas varem raketiohu eest, teatas Suspilne.

Jermaki sõnul püüab Ukraina kaasata Indiat ja Brasiiliat enda rahuplaani

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak püüab Ukraina rahuplaani kaasata Indiat ja Brasiiliat, kinnitas Jermak intervjuus The Wall Street Journalile. Selle plaani raames nõutakse Vene vägede taandumist kõigile okupeeritud Ukraina aladelt. Vastava mõttega on Jermak suhelnud kõrgetasemeliste ametnikega Brasiilias ja New Delhis.

Andri Jermak rõhutas lisaks, et Ukraina ei kavatse kunagi enda territoriaalse terviklikkuse osas kompromisse teha. Kantselei ülema sõnul ei vaja Ukraina kolmandaid riike rahu vahendama, kuna Vene president Vladimir Putin pole loobunud oma algsest eesmärgist Ukrainat endale allutada, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina kaitsejõudude 28. mehhaniseeritud brigaadi sõdur tulistamas Vene positsioonide pihta Bahmuti lähistel Autor/allikas: SCANPIX/Anatolii STEPANOV/AFP

Zelenski: Ukraina de-okupeerimisele pole alternatiivi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises pühapäeval, et Ukraina de-okupeerimisele pole alternatiivi ning Vene ühiskonda tuleb okupeeritud Ukraina alade kaotuseks ette valmistada.

Ukraina president lubas, et Ukraina väed edenevad samm-sammult. Zelenski tunnistas, et Tavria ehk Lõuna-Ukraina suund on lahingute mõttes kõige raskem. Tavria on ajalooline piirkond, mis hõlmas endas eri perioodidel Lõuna-Ukrainat kui ka Lõuna-Ukrainat ja Krimmi poolsaart.

Ukraina president kinnitas lisaks, et kõik Ukraina partnerite antud Patrioti õhutõrjesüsteemid on alles ning kaitsevad Ukrainat Vene rakettide eest.

Zelenski mainis lisaks, et Ukrainat ja hiljem Venemaad külastanud Aafrika riikide rahudelegatsioonil oli iga võimalus oma silmaga näha, et Ukraina huvitub rahust ja Venemaa sõja jätkamisest.

Prigožin: 32 000 vangi on Wagnerist koju pääsenud

Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini väitel on Wagneri värvatud vangidest pääsenud koju tagasi 32 000 inimest, vahendas Prigožini pressiteenistus. Samas teates väideti, et koju naasnud vangid tegid kokku vaid 83 kuritegu ehk kuriteo sooritas lahinguväljalt naasnud meestest vaid 0,25 protsenti.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 18 suurtükisüsteemi, viis tanki ja 630 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 220450 (võrdlus eelmise päevaga + 630);

- tankid 3989 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 7735 (+6);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 305 (+1);

- suurtükisüsteemid 3865 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 610 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 370 (+6);

- operatiivtaktikalised droonid 3383 (+12);

- tiibraketid 1211 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6613 (+42);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 526 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.