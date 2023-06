Oluline esmaspäeval 19. juunil kell 8.25:

- Ukraina õhutõrje hävitas öösel neli Odessat rünnanud Kalibr raketti;

- Jermaki sõnul püüab Ukraina kaasata Indiat ja Brasiiliat enda rahuplaani;

- Zelenski: Ukraina de-okupeerimisele pole alternatiivi ning Vene ühiskonda tuleb okupeeritud alade kaotuseks ette valmistada;

- Prigožin: 32 000 vangi on Wagnerist koju pääsenud;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 18 suurtükisüsteemi, viis tanki ja 630 sõdurit.

Venemaa ei lubanud ÜRO esindajaid Dnipro vasakkaldale

Vene Föderatsiooni okupatsioonivõimud ei lubanud ÜRO esindajaid Vene vägede poolt okupeeritud Dnipro jõe vasakkaldale, teatas ÜRO Ukraina humanitaarkoordinaator Denise Brown. ÜRO tahab tagada humanitaarabi tarned kõigile Kahhovka hüdroelektrijaama veehoidla hävitamise tõttu kannatada saanud inimestele mõlemal pool Dnipro jõge.

Ukraina: Vene vägede põhipingutus on Lõman, Bahmut, Avdijivka ja Marijinka

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt toimusid viimase ööpäeva jooksul Vene ja Ukraina relvajõudude vahel 23 sõjalist kokkupõrget. Peastaabi sõnul on Vene vägede põhipingutus Lõman, Bahmut, Avdijivka ja Marijinka. Samuti jätkavat Vene väed kaitsetegevusi Zaporižžja ja Hersoni oblastis.

Peastaabi väitel tegid Vene väed viimase ööpäeva jooksul Ukraina vägede vastu 59 õhulööki ning üle 100 rünnaku mitmikraketiheitjatest. Venemaa rünnakute tõttu on hukkunuid tsiviilelanike seas ning kannatada on saanud Ukraina kriitiline taristu ning hävinud ja kahjustada saanud üle 20 elumaja ja kooli.

Ukraina on samas teinud Vene vägede vastu 10 õhulööki ning hävitanud ühe Vene õhutõrjekompleksi. Samuti hävitati üks Vene Ka-52 helikopter, Shahed droone ning seitse Vene luuredrooni.

Ukraina hävitas öösel neli Odessat rünnanud Kalibr raketti

Ukraina õhutõrje hävitas öösel neli Kalibr tiibraketti, mis olid suunatud Odessa linna vastu. Lõuna-Ukrainas Odessa linnas oli ööl vastu esmaspäeva kuulda mitmeid plahvatusi ning piirkonnas töötas Ukraina õhutõrje. Ukraina õhuvägi hoiatas varem raketiohu eest, teatas Suspilne.

Jermaki sõnul püüab Ukraina kaasata Indiat ja Brasiiliat enda rahuplaani

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak püüab Ukraina rahuplaani kaasata Indiat ja Brasiiliat, kinnitas Jermak intervjuus The Wall Street Journalile. Selle plaani raames nõutakse Vene vägede taandumiset kõigile okupeeritud Ukraina aladelt. Vastava mõtte osas on Jermak suhelnud kõrgetasemeliste ametnikega Brazilias ja New Delhis.

Andri Jermak rõhutas lisaks, et Ukraina ei kavatse kunagi enda territoriaalse terviklikkuse osas kompromisse teha. Kantselei ülema sõnul ei vaja Ukraina kolmandaid riike rahu vahendama, kuna Vene president Vladimir Putin pole loobunud oma algsest eesmärgist Ukrainat endale allutada, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski: Ukraina de-okupeerimisele pole alternatiivi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises pühapäeval, et Ukraina de-okupeerimisele pole alternatiivi ning Vene ühiskonda tuleb okupeeritud Ukraina alade kaotuseks ette valmistada.

Ukraina president lubas, et Ukraina väed edenevad samm-sammult. Zelenski tunnistas, et Tavria ehk Lõuna-Ukraina suund on lahingute mõttes kõige raskem. Tavria on ajalooline piirkond, mis hõlmas endas eri perioodidel Lõuna-Ukrainat kui ka Lõuna-Ukrainat ja Krimmi poolsaart.

Ukraina president kinnitas lisaks, et kõik Ukraina partnerite antud Patriot õhutõrjesüsteemid on alles ning kaitsevad Ukrainat Vene rakettide eest.

Zelenski mainis lisaks, et Ukrainat ja hiljem Venemaad külastanud Aafrika riikide rahudelegatsioonil oli iga võimalus oma silmaga näha, et Ukraina huvitub rahust ja Venemaa sõja jätkamisest.

Prigožin: 32 000 vangi on Wagnerist koju pääsenud

Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini väitel on Wagneri värvatud vangidest pääsenud koju tagasi 32 000 inimest, vahendas Prigožini pressiteenistus. Samas teates väideti, et koju naasnud vangid tegid kokku vaid 83 kuritegu ehk kuriteo sooritas lahinguväljalt naasnud meestest vaid 0,25 protsenti.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 18 suurtükisüsteemi, viis tanki ja 630 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 220450 (võrdlus eelmise päevaga + 630);

- tankid 3989 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 7735 (+6);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 305 (+1);

- suurtükisüsteemid 3865 (+18);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 610 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 370 (+6);

- operatiivtaktikalised droonid 3383 (+12);

- tiibraketid 1211 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6613 (+42);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 526 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.