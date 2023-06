Ansip: riigi poolt laenu võtmine majanduskasvu ei suurenda

"Vaatad ka kaubandus-tööstuskoja juhte: võtame laenu. Justkui homset ei tulekski. Need, kes korteri ostmiseks on laenu võtnud, näevad, et homne on kahjuks juba käes. Ja siis võib tulla mingi tark (Indrek) Neivelt ja öelda, et mitte kunagi ei pea neid laene tagasi maksma. Intresse tuleb ikka maksta ja maksta nii, et võtab põlvest nõrgast."

Tuleval aastal toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel uuesti kandideerida sooviv Ansip nimetas müüdiks ka arvamust, et valitsussektori ohtrate võlgadega õnnestub tööpuudust kuidagi vähendada.