Läänekaldal hukkus kokkupõrgetes Iisraeli vägedega kolm palestiinlast

Jordani jõe Läänekaldal Jenini linnas hukkus kokkupõrgetes Iisraeli relvajõududega kolm palestiinlast. Veel 37 palestiinlast sai väidetavalt viga ning kuus inimest neist said tõsiselt viga, teatasid Palestiina võimud.

Samuti hävines lõhkeseadeldise tõttu Jeninis üks Iisraeli relvajõudude soomuk, mistõttu tuli sõdurid kopteriga evakueerida, kirjutas The Times of Iisrael.

Soomuki ründamise võttis omaks üks Palestiina islamistlik džihaadi terrorigrupp, kelle väitel õhiti soomuki lähistel isevalmistatud lõhkeseadeldis ning seejärel tulistati selle suunas tulirelvadest. Rünnaku tõttu said mitmed Iisraeli sõdurid viga, kuid Iisraeli kaitsejõud pole ses osas täpsustusi andnud.

Iisraeli õhuväe Apache kopter kasutas enda sõdureid rünnanud relvastatud palestiinlaste vastu ka enda rakette. The Times of Israel juhtis tähelepanu, et sisuliselt on tegu esimese Iisraeli õhulöögiga Läänekaldal alades 2000ndate aastate algusest, mil toimus Teine Intifada ja Iisrael kasutas Läänekaldal aeg-ajalt koptereid. Hinnanguliselt viimase aasta jooksul Läänekaldal hukkunud 121 palestiinlast, kellest enamus hukkus kokkupõrgetes Iisraeli relvajõududega.

Pingeid Iisraeli ja palestiinlaste vahel on viimase aasta jooksul olnud keskmisest suuremad.