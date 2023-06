Taimar Peterkop jätkab riigisekretärina veel viis aastat

Kallas (Reformierakond) ütles, et Peterkopi esimesse ametiaega riigisekretärina jäid kriisid ja enneolematu julgeolekuolukord. "Oleme viimastel aastatel tulnud läbi tervisekriisi, tegelenud energiakindlusega ja tõstnud Eesti valmisolekut kriisideks. Riigisekretäril on nendes protsessides oluline roll, sest tema peab tagama, et kõik valitsusasutused töötavad lahenduste nimel ühtselt koos," märkis ta. "Järgnevatel aastatel tuleb kogu seda tööd jätkata ning seetõttu tegin Peterkopile ettepaneku riigisekretärina jätkata."

Riigisekretär korraldab valitsuse tööd ja juhib riigikantseleid. Riigisekretär koostab valitsuse istungi päevakorra kava ja jälgib, et valitsuse õigusaktide eelnõud oleksid vastavuses põhiseaduse ja teiste seadustega. Riigisekretär annab kaasallkirja valitsuse määrustele, korraldustele ja istungi protokollidele. Riigisekretär juhib ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni tööd ning hoiab riigipitsatit.

Peterkop alustas riigisekretärina tööd 2018. aasta detsembris. Enne seda juhtis ta 2015. aastast Riigi Infosüsteemi Ametit ning varasemalt oli ta kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler.

Peterkop on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning tal on USA maaväe sõjakolledži magistrikraad strateegilises juhtimises.

Riigisekretäri nimetab viieks aastaks ametisse peaminister. Peterkopi teine ametiaeg algab 10. detsembril.