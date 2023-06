Endine peaminister Stubb võib kandideerida Soome presidendiks

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et endine peaminister Alexander Stubb vihjas, et võib kandideerida presidendiks.

Ajakirjanikud uurisid Stubbilt, kas ta plaanib kandideerida presidendiks. Stubb ei andnud kindlat vastust, ta viitas, et kõigepealt peab tööd alustama uus valitsus.

"Laseme asjadel settida, siin pole kiiret," ütles Stubb.

Veel mai alguses ütles Stubb, et on on rahul oma praeguse ametikohaga. Stubb on praegu Euroopa Ülikool-Instituudi professor.

"Kes iganes see ka pole, loodan, et järgmine president on rahvusvahelise kogemusega inimene. Olen märganud, et sellised inimesed juba kandideerivad," ütles Stubb.

Soome välisminister Pekka Haavisto teatas hiljuti , et kandideerib presidendiks. Haavisto kandideerib kolmandat korda Soome riigipeaks.

Stubb on olnud Soome peaminister, rahandusminister ja välisminister. Ta on olnud Koonderakonna juht ning toetanud järjepidevalt Soome ühinemist NATO-ga.