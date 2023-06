WSJ: Ukraina vastupealetung saab olema pikk ja verine

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina vastupealetung saab olema pikk ja verine. Analüütikud eeldavad, et mõlemad pooled kaotavad palju võitlejaid, tehnikat ning määravaks saab ohvitseride otsustuskiirus ja sõdurite võitlusvaim.

Ukraina sõjaväel puudub õhus ülekaal. Venemaa on Ukraina lõunaosas oma kaitset tugevdanud mitu kuud. Venemaa kaitsemüür kulgeb Ukraina lõunaosas asuvast Hersonist riigi kirdeossa ning on mitmekordselt kindlustatud.

"Oli oodata, et see saab olema keeruline. Vene väed on valmistunud pikka aega. Nad õppisid oma vigadest Harkivis," ütles ajalehele The Wall Street Journal USA sõjandusanalüütik Rob Lee.

Venemaa kuulutas eelmisel aastal välja osalise mobilisatsiooni. Venemaa armee on oma positsioonide kaitseks paigutanud maha umbes miljon miini. Ukraina üksused seisavad silmitsi veel Venemaa õhurünnakutega.

Kuna Ukraina armeel pole õhuruumis ülekaalu, siis proovib Kiiev vähendada Vene vägede võitlusvõimet. Ukraina ründab Venemaa juhtimiskeskusi ja laskemoonaladusid. Ukraina kasutab selleks Suurbritanniast saadud tiibrakette Storm Shadow. Kiiev kasutas sarnast taktikat ka eelmisel aastal, kui kasutas Venemaa varustusliinide ründamiseks raketiheitjaid HIMARS.

"Ukrainlastel õnnestub tihti Venemaa liinidest läbi murda vaid siis, kui vaenlane on oma jõud ära kulutanud. See on väga jõhker faas," ütles St. Andrewsi ülikooli professor Phillips O'Brien.

Ukraina teatas pühapäeval, et riigi väed hävitasid Krimmi poolsaare lähedal asuva suure Venemaa laskemoonalao. Ukraina avaldab Vene vägedel survet ka idarindel. Mujal otsivad Ukraina väed Venemaa kaitseliinides nõrku kohti. Jälgides Vene vägede liikumist, suudavad ukrainlased tuvastada uusi sihtmärke, mida siis kaugrelvade abil rünnata.

Strateegiliste ja rahvusvaheliste suhete uurimise keskuse (CSIS) analüütik Mark Canciani võrdles praegust olukorda teise maailmasõja ajal toimunud Kurski lahinguga.

"Kui Saksamaa pealetungi alustas, siis sai selgeks, et nad olid liiga kaua oodanud. Moskva võitis sellele järgnenud võitluse. Samamoodi on Kiiev ja Moskva viimaste kuude jooksul oma positsioone tugevdanud. Võitlus paneb nüüd proovile, kes saab kiiremas korras tugevamaks," ütles Cancian.

Canciani hinnangul kaldub kaalukauss lõpuks Kiievi poole.