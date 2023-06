Oluline teisipäeval 20. juunil kell 19.19:

- Ukraina peastaap: Ukraina väed edenevad Melitopoli ja Berjanski suunal;

- Ukraina õhutõrje hävitas pea 20 Kiievit rünnanud Vene drooni;

- Zalužnõi: vastupealetung läheb plaani kohaselt;

- Macron: Prantsuse-Itaalia SAMP/T õhutõrjesüsteem on Ukrainas;

- ISW: Ukraina väed jätkavad pealetungi kolmel rindelõigul;

- Ukraina erumajor: Ukraina on seni kasutanud vaid neljandikku oma pealetungiks mõeldud vägedest;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit ja neli mitmikraketiheitjat.

Maljari sõnul teevad Ukraina väed lõunarindel väikseid edusamme

"Lõunas jätkub pealetung mitmes suunas. Kõik läheb vastavalt plaani järgi. Teatud edusamme on tehtud igas suunas, kuid vaenlane ei anna oma positsioone lihtsalt ära. Seetõttu jätkuvad ägedad lahingud ja käib karm võitlus. Me liigume tasapisi. väikeste sammudega, kuid enesekindlalt edasi," teatas Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar.

Kiiev: EL-i riigid koolitavad sel aastal välja kuni 30 000 Ukraina sõdurit

Ukraina kaitseministeerium teatas teisipäeval, et Euroopa Liit koolitab sel aastal sõjalise missiooni raames välja kuni 30 000 Ukraina sõdurit. Euroopa Liidu sõjalise abimissiooni (EUMAM) raames antav pakett sisaldab baasväljaõpet ja erioskuste koolitamist.

Vene meedia: Tambovi oblastis asuvas püssirohutehases puhkes tulekahju, milles hukkus neli inimest

Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti teatas teisipäeval, et Tambovi oblastis Kotovski linnas asuvas püssirohutehases puhkes tulekahju. Hukkus neli inimest. Vene võimude teatel sai tulekahju ja sellele järgnenud plahvatuse tõttu vigastada veel 12 inimest. Kotovsk asub 400 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina vastab kahele EL-i liitumistingimusele kokku seitsmest

Euroopa Liit peaks sel nädalal teatama, et Ukraina vastab kahele Euroopa Liiduga liitumise kõneluste alustamise tingimusele, teatas oma allikatele tuginedes Reuters. Kokku on neid tingimusi seitse. Euroopa Liit andis Ukrainale kandidaatriigi staatuse eelmisel aastal.

Biden: Vene taktikalise tuumarelva ähvardust tuleb tõsiselt võtta

USA presidendi Joe Bideni sõnul tuleb võtta tõsiselt Vene presidendi Vladimir Putini ähvardusi kasutada taktikalist tuumarelva, vahendas Reuters.

Kiiev: Venemaa jätkab Hersoni oblastis tegutsevate päästetöötajate ründamist

"Venemaa armee ründas Hersonis päästetöötajaid. Rünnaku tõttu hukkus üks töötaja ja veel seitse sai vigastada," ütles teisipäeval Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak.

Euroopa Liit on valmis andma Ukrainale 50 miljardi mahus majandusabi

Bloombergi allikate sõnul teatab Euroopa Komisjon teisipäeval uuest Ukrainale mõeldud majandusabi paketist 50 miljardi euro mahus. Abipaketist antakse teada Londonis toimuval Ukraina taas üles ehitamise konverentsil ning see antakse Ukrainale Euroopa Liidu pikaajalisest eelarvest aastatel 2024 kuni 2027. Täpsemalt ERR-i uudistes.

Ukraina peastaap: Ukraina väed edenevad Melitopoli ja Berjanski suunal

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt jätkavad Ukraina üksused pealetungi Melitopoli ja Berdjanski suunas. Viimase ööpäeva jooksul saatis Ukraina vägesid edu Novodarivka-Prjutne, Makarivka-Rivnopili ja Novodanilivka-Robotõne suundadel ja kinnistub end saavutatud piiridesse. Vene väed koondasid peamised jõupingutused kaitse läbiviimisele ja Ukraina vägede edasiliikumise takistamisele, reservide kasutamisele, püüdes taastada kaotatud positsioone.

Ukraina õhutõrje hävitas 32 Vene drooni 35-st

Ukraina õhuvägi teatas teisipäeva hommikul täpsustatud andmetele tuginedes, et Ukraina õhutõrje suutis alla tulistada 32 Vene Shahed drooni. Kokku kasutas Venemaa Ukraina vastu 35 drooni ehk kolme drooni ei suudetud alla tulistada.

Droonirünnakute peamine sihtmärk oli pealinn Kiiev, mille lähistel hävitati paartosin Vene drooni. Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas teisipäeval varem, et Vene väed kasutasid Ukraina vastu 30 drooni.

Ukraina õhutõrje hävitas pea 20 Kiievit rünnanud Vene drooni

Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni juhi Serhi Popko sõnul suutis Ukraina õhutõrje öösel hävitada pea 20 Vene droone Ukraina pealinna Kiievi lähistel. Tegu on teise droonirünnakuga Kiievi vastu sel kuul ning esimese rünnakuga viimase 18 päeva jooksul. Esialgsetel andmetel kasutasid Vene väed rünnakus Shahed droone. Droonid ründasid linna mitmest suunast jõudes kohale lainetena.

Zaporižžjas oli kuulda öösel plahvatusi

Ukraina Suspilne teatas plahvatustest Zaporižžja linnas veidi peale üht öösel. Vene väed on Zaporižžja linna korduvalt varem rakettidega rünnanud. Zaporižžja oblasti lõunaosa on Vene vägede poolt alates sõja algusperioodist okupeeritud.

Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni juhi Juri Malaško sõnul ründasid Vene väed rakettidega kommunikatsioonisüsteeme, põllumajandustehnikat ning üht populaarset puhkekohta. Ukraina peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt kasutati Zaporižžja vastu S-300 õhutõrjerakette.

Samuti oli teateid plahvatustest Lvivi linnas ja Lvivi oblastis ning õhutõrje tööst Kiievi oblastis. Suspilne teatel rünnati Kiievit Shahed droonidega.

Zalužnõi: vastupealetung läheb plaani kohaselt

Ukraina kaitsejõudude ülem Valeri Zalužnõi avaldas sotsiaalmeedias video, kus ta on koos Ukraina relvajõudude peastaabi ülema kindralleitnant Serhi Šaptalaga. Zalužnõi teate kohaselt tegid nad Šaptalaga tööd üksustega, kes osalevad kõige ägedamates lahingutes. Zalužnõi sõnul jätkub operatsioon plaanipäraselt.

Macron: Prantsuse-Itaalia SAMP/T õhutõrjesüsteem on Ukrainas

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et Prantsusmaa ja Itaalia ühiselt välja arendatud keskmaa õhutõrjesüsteem SAMP/T on Ukrainas ja teeb oma tööd, vahendas Rai News. Tegu on esimese kinnitusega, et SAMP/T on Ukrainasse saabunud. Itaalia teatas selle aasta veebruaris selle õhutõrjesüsteemi saatmisest Ukrainale ühes Prantsusmaaga.

SAMP/T MAMBA on Euroopa esimene pikamaa raketikaitsesüsteem, mis suudab lennukeid tabada kolme kuni 100 kilomeetri kauguse ning ballistilisi rakette kolme kuni 25 kilomeetri kaugusel. Seda õhutõrjesüsteem kasutab peale Itaalia ja Prantsusmaa ka Singapur.

ISW: Ukraina väed jätkavad pealetungi kolmel rindelõigul

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) rindeülevaate kohaselt jätkavad Ukraina väed pealetungi kolmel rindelõigul ning on 19. juuni seisuga edasi jõudnud. ISW viitab ühele Vene sõjablogijale, kelle sõnul on Ukraina väed jätkanud rünnakud Bahmuti linnast loodes, kirdes ja edelas. Samuti olevat Ukraina väed edenenud Krasnopolivka lähistel, mis asub Bahmutist 12 kilomeetrit kirdes.

4/ Russian milbloggers claimed that Ukrainian troops attacked south of Velyka Novosilka in western #Donetsk Oblast. https://t.co/3robs0F5GW pic.twitter.com/LoZNGj10oK — ISW (@TheStudyofWar) June 20, 2023

Zaporižžja rindelõigul toimuva puhul toetub ISW Ukraina asekaitseministri Hanna Maljari hiljutisele teatele, mille kohaselt on Ukraina väed vabastanud kokku kaheksa küla ning edenenud seitse kilomeetrit vabastates kokku 113 ruutkilomeetrit. Maljar teatas ka Pjatõhhatkõ vabastamisest, mis sai hiljem kinnituse geolokeeritud video abil.

Rõkove laskemoonalao plahvatuse tagajärjed on satelliitpildilt näha

Odessa sõjaväeadministratsiooni esindaja Serhi Bratšuk teatas pühapäeval olulise Vene vägede laskemoonalao hävitamisest okupeeritud Henitšeski lähistel Rõkove külas Hersoni oblasti lõunaosas. Brady Africk jagas laskemoonalao hävingust satelliitpilte sotsiaalmeedias.

Heavy damage from a strike in Russian-occupied Rykove (Kherson Oblast) is visible in new satellite imagery.



This site is more than 105 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/3Yb97iWKzd — Brady Africk (@bradyafr) June 19, 2023

Ukraina erumajor: Ukraina on kasutanud vaid neljandikku oma vägedest

Vene-Ukraina sõja veteran erumajor Oleksi Hetman ütles Ukraina portaalile New Voice of Ukraine, et Ukraina on praegusel vastupealetungil kasutanud vaid neljandikku selleks koondatud vägedest. Samas on Vene vägede reservidest 90 protsenti kaitses. Hetmani sõnul ei ole saladus, et praeguste üksuste eesmärgiks on murda läbi rindejoone ja minna kaitserajatiste taha, kus suuresti Vene vägesid väidetavalt enam ei ole.

Erumajor Hetman kommenteeris ka Vene vägede liigutamist Dnipro jõe vasakkaldalt Zaporižžja ja Bahmuti rindele. Hetmani sõnul näitab see, et Vene vägedel ei ole märkimisväärseid reserve ning üksuseid liigutatakse ringi rindejoone ulatuses, nõrgendades rinnet kohtades, kust üksuseid ära viiakse. Hetmani sõnul ei tea Vene väejuhatus veel, et kust tuleb Ukraina vägede peamine rünnak.

London: Prigožini pinged Vene kaitseministeeriumiga jätkuvad

Ühendkuningriigi kaitseministeerium meenutas oma hommikuses rindeülevaates, et Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin teatas 19. juunil, et ootab Vene kaitseministeeriumi vastust Wagneri poolt välja pakutud "lepingule".

Enne Wagneri vastupakkumist esitas Vene kaitseministeerium ultimaatumi Wagnerile ja teistele Ukrainas tegutsevatele "vabatahtlike formeeringutele," mille käigus nõudis kaitseministeerium nende võitlejatelt lepingu sõlmimist kaitseministeeriumiga.

Kuigi Prigozini poolt välja pakutud dokumendi sisu pole avalik, siis on selle esitamine panuste tõstmine vaidluses Vene kaitseministeeriumiga. Suure tõenäosusega oli see mõeldud Vene kaitseministeeriumi autoriteedi õõnestamiseks.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/sbCxVQyYL8



#StandWithUkraine pic.twitter.com/aYoWLghGOf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 20, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1010 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 221460 (võrdlus eelmise päevaga + 1010);

- tankid 3997 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 7750 (+15);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 306 (+1);

- suurtükisüsteemid 3888 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 610 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 372 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3393 (+10);

- tiibraketid 1214 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6645 (+32);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 531 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.