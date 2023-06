Ukraina õhutõrje hävitas öösel 28 Vene drooni 30-st

Oluline teisipäeval 20. juunil kell 8.03:

- Ukraina õhutõrje hävitas pea 20 Kiievit rünnanud Vene drooni;

- Zalužnõi: vastupealetung läheb plaani kohaselt;

- Macron: Prantsuse-Itaalia SAMP/T õhutõrjesüsteem on Ukrainas;

- ISW: Ukraina väed jätkavad pealetungi kolmel rindelõigul;

- Ukraina erumajor: Ukraina on seni kasutanud vaid neljandikku oma pealetungiks mõeldud vägedest.

Ukraina õhutõrje hävitas 28 Vene drooni 30-st

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt suutis Ukraina õhutõrje hävitada 28 Vene Shahed drooni kokku Ukraina pihta tulistatud 30-st droonist.

Ukraina õhutõrje hävitas pea 20 Kiievit rünnanud Vene drooni

Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni juhi Serhi Popko sõnul suutis Ukraina õhutõrje öösel hävitada pea 20 Vene droone Ukraina pealinna Kiievi lähistel. Tegu on teise droonirünnakuga Kiievi vastu sel kuul ning esimese rünnakuga viimase 18 päeva jooksul. Esialgsetel andmetel kasutasid Vene väed rünnakus Shahed droone. Droonid ründasid linna mitmest suunast jõudes kohale lainetena.

Zaporižžjas oli kuulda öösel plahvatusi

Ukraina Suspilne teatas plahvatustest Zaporižžja linnas veidi peale üht öösel. Vene väed on Zaporižžja linna korduvalt varem rakettidega rünnanud. Zaporižžja oblasti lõunaosa on Vene vägede poolt alates sõja algusperioodist okupeeritud.

Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni juhi Juri Malaško sõnul ründasid Vene väed rakettidega kommunikatsioonisüsteeme, põllumajandustehnikat ning üht populaarset puhkekohta. Ukraina peastaabi hommikuse rindeülevaate kohaselt kasutati Zaporižžja vastu S-300 õhutõrjerakette.

Samuti oli teateid plahvatustest Lvivi linnas ja Lvivi oblastis ning õhutõrje tööst Kiievi oblastis. Suspilne teatel rünnati Kiievit Shahed droonidega.

Zalužnõi: vastupealetung läheb plaani kohaselt

Ukraina kaitsejõudude ülem Valeri Zalužnõi avaldas sotsiaalmeedias video, kus ta on koos Ukraina relvajõudude peastaabi ülema kindralleitnant Serhi Šaptalaga. Zalužnõi teate kohaselt tegid nad Šaptalaga tööd üksustega, kes osalevad kõige ägedamates lahingutes. Zalužnõi sõnul jätkub operatsioon plaanipäraselt.

Macron: Prantsuse-Itaalia SAMP/T õhutõrjesüsteem on Ukrainas

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et Prantsusmaa ja Itaalia ühiselt välja arendatud keskmaa õhutõrjesüsteem SAMP/T on Ukrainas ja teeb oma tööd, vahendas Rai News. Tegu on esimese kinnitusega, et SAMP/T on Ukrainasse saabunud. Itaalia teatas selle aasta veebruaris selle õhutõrjesüsteemi saatmisest Ukrainale ühes Prantsusmaaga.

SAMP/T MAMBA on Euroopa esimene pikamaa raketikaitsesüsteem, mis suudab lennukeid tabada kolme kuni 100 kilomeetri kauguse ning ballistilisi rakette kolme kuni 25 kilomeetri kaugusel. Seda õhutõrjesüsteem kasutab peale Itaalia ja Prantsusmaa ka Singapur.

ISW: Ukraina väed jätkavad pealetungi kolmel rindelõigul

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) rindeülevaate kohaselt jätkavad Ukraina väed pealetungi kolmel rindelõigul ning on 19. juuni seisuga edasi jõudnud. ISW viitab ühele Vene sõjablogijale, kelle sõnul on Ukraina väed jätkanud rünnakud Bahmuti linnast loodes, kirdes ja edelas. Samuti olevat Ukraina väed edenenud Krasnopolivka lähistel, mis asub Bahmutist 12 kilomeetrit kirdes.

4/ Russian milbloggers claimed that Ukrainian troops attacked south of Velyka Novosilka in western #Donetsk Oblast. https://t.co/3robs0F5GW pic.twitter.com/LoZNGj10oK — ISW (@TheStudyofWar) June 20, 2023

Zaporižžja rindelõigul toimuva puhul toetub ISW Ukraina asekaitseministri Hanna Maljari hiljutisele teatele, mille kohaselt on Ukraina väed vabastanud kokku kaheksa küla ning edenenud seitse kilomeetrit vabastates kokku 113 ruutkilomeetrit. Maljar teatas ka Pjatõhhatkõ vabastamisest, mis sai hiljem kinnituse geolokeeritud video abil.

Rõkove laskemoonalao plahvatuse tagajärjed on satelliitpildilt näha

Odessa sõjaväeadministratsiooni esindaja Serhi Bratšuk teatas pühapäeval olulise Vene vägede laskemoonalao hävitamisest okupeeritud Henitšeski lähistel Rõkove külas Hersoni oblasti lõunaosas. Brady Africk jagas laskemoonalao hävingust satelliitpilte sotsiaalmeedias.

Heavy damage from a strike in Russian-occupied Rykove (Kherson Oblast) is visible in new satellite imagery.



This site is more than 105 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/3Yb97iWKzd — Brady Africk (@bradyafr) June 19, 2023

Ukraina erumajor: Ukraina on kasutanud vaid neljandikku oma vägedest

Vene-Ukraina sõja veteran erumajor Oleksi Hetman ütles Ukraina portaalile New Voice of Ukraine, et Ukraina on praegusel vastupealetungil kasutanud vaid neljandikku selleks koondatud vägedest. Samas on Vene vägede reservidest 90 protsenti kaitses. Hetmani sõnul ei ole saladus, et praeguste üksuste eesmärgiks on murda läbi rindejoone ja minna kaitserajatiste taha, kus suuresti Vene vägesid väidetavalt enam ei ole.

Erumajor Hetman kommenteeris ka Vene vägede liigutamist Dnipro jõe vasakkaldalt Zaporižžja ja Bahmuti rindele. Hetmani sõnul näitab see, et Vene vägedel ei ole märkimisväärseid reserve ning üksuseid liigutatakse ringi rindejoone ulatuses, nõrgendades rinnet kohtades, kust üksuseid ära viiakse. Hetmani sõnul ei tea Vene väejuhatus veel, et kust tuleb Ukraina vägede peamine rünnak.