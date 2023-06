Margrethe Vestager pürgib EIB juhiks

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Taani valitsus esitas Euroopa Investeerimispanga (EIB) juhi kandidaadiks Euroopa Liidu (EL) konkurentsivoliniku Margrethe Vestageri.

Vestager on Euroopa Komisjoni üks tähtsamaid ametnikke. Praeguse EIB juhi Werner Hoyeri ametiaeg saab läbi detsembris, vahendas Financial Times.

"Mul on hea meel, et Taani valitsus esitas minu nime EIB presidendi võimaliku kandidaadina. Kinnitan, et olen hindamiseks valmis, ootan panga järgmisi samme," ütles Vestager.

Vestager on Taani endine majandus- ja siseminister. Ta on juhtinud EL-i konkurentsipoliitikat umbes 10 aastat. Eelmisel nädalal ütles Vestager, et USA tehnoloogiahiid Google pärsib konkurentsi digitaalse reklaamitehnoloogia turul. Vestageri sõnul võib tekkida vajadus, et Google peab osa oma reklaamiärist maha müüma.

Eelmisel aastal läks EIB-sse tööle Vestageri toonane kabinetijuht Kim Jorgensen. EIB juhi roll muutub üha olulisemaks, kuna pank rahastab rohelisele energiale üleminekuga seotud projekte.

EIB on Euroopa Liidu pank ning maailma suurim mitmepoolne laenuandja. EIB rahastab Euroopa Liidu projekte, mis aitavad saavutada tema eesmärke nii bloki sees kui väljas.

EIB juhi kinnitavad ametisse panga aktsionärid ehk 27 EL-i liikmesriiki. Rooma esitas eelmisel kuul EIB juhi kandidaadiks Itaalia endise rahandusministri Daniele Franco. Stockholm on seadnud üles EIB asepresidendi Thomas Ostrose kandidatuuri.