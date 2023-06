Abituriendid tähistavad koolitee lõppu

Veel enne jaanilaupäeva toimuvad koolides lõpuaktused. Gümnaasiumi lõpetajad on tuleviku ees põnevil ning koolijuhid usuvad, et noortel on elu edasisteks sammudeks võimalusi palju.

Tallinna Arte gümnaasiumis lõpetab sel aastal tavapäratult palju noori. Kui varasematel aastatel on lõpetajaid umbes 60 ringis, siis tänavu on neid ligi 100. Arte gümnaasiumi lõpetajatel endil on aga meeleolu kõrgel.

"Tunded on kuidagi segi – samas olen rõõmus ja samas ka veidi nukker, kuna nüüd on see osa elust läbi ja ei tea, mis ees ootab," rääkis Mathias Simm.

"Lõpuks sai läbi see kolm aastat ja nüüd saab edasi minna. Ülikooli ikka," ütles Kaija Laur.

Tallinna Arte gümnaasiumi direktor Sirje Ebral sõnas, et lõpetajate edasise teekonna valik on väga kirju.

"Kuna lõpetajaid on nii palju, siis neid valikuid on tohutult. Ei ole sellist valdavat prioriteeti. On neid, kes võtavad ette Tartu Ülikooli teekonna, TalTech'i, palju on pedasse. On ka neid noori, kes lähevad sõjaväeteenistusse. On neid, kes võtavad vaheaasta," loetles Ebral.

Tallinna Ühisgümnaasiumi direktori Mehis Peveri sõnul on selle aasta lõpetajad tulemustelt tema aja kõige tugevamad.

"Ma olen 20 aastat lõpukõnesid pidanud ja sel aastal on 36 protsenti nelja-viielisi, medaliste – 11 medalisti ja veel 21 nelja-viielist," rääkis Pever.

Ka Tallinna Ühisgümnaasiumi lõpetajatel on ootusärevus edasise ees suur.

"Ma küll ootasin seda, aga mul on lihtsalt hea meel, et see päev on tulnud juba ja saab eluga edasi minna," ütles Henri Aun. "Ma lähen kaitseväkke ja pärast seda võib-olla ülikooli edasi," lisas ta.

"Ma olen väga elevil. Ma olen väga õnnelik sellepärast, et ma olen seda hetke väga kaua oodanud," sõnas Katarina Vaasli.