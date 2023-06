Ratas: samasooliste abielu tulevikus ilmselt tagasi ei pöörata

Ratas rääkis saates, et Keskerakond abieluvõrdsust ei toeta, küll aga oleks erakond pidanud õigeks kooseluseaduse rakendusaktidega edasi liikumist.

Ratase hinnangul ei ole samasooliste abielu praegu Eesti ühiskonnas teravaim teema, millega oleks pidanud just nüüd tegelema. Samas seda otsust ilmselt tulevikus tagasi ei võeta.

"Eesti konkurentsivõime on langenud üle 20 koha, me ei tegele sellega, et aidata inimesi, sotsiaaldemokraadid tegelevad sellega, et vähendada inimeste ostujõudu," rääkis ta.

"Ma ei tea, et enne tänast otsust poleks Eesti pered elanud hästi või hoolivuses. Selge on see, et see lööb ühiskonda väga suure kiilu, aga vaevalt, et keegi hakkab seda tulevikus kuhugi tagasi nihutama," lisas Ratas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets avaldas saates lootust, et samasooliste abielu debatt saab nüüd läbi.

"Järgmistel riigikogu valimistel me saame pidada debatti, mis puudutab inimeste toimetulekut, regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ja ei ole enam seda abieluvõrdsuse teemat. Tegelikult see on väga oluline muudatus, ühtepidi inimeste põhiõiguste tagamine, aga teistpidi me ei pea enam pidama seda debatti, mille EKRE üles tõstab ja siis kõik sellesse ennast kuidagi ära mässivad. Me saame rääkida nendest teemadest, inimesed saavad kuulata, küsida neil teemadel, mis nende jaoks on olulised, mis nende elu mõjutavad," rääkis Läänemets.

"Ma arvan, et nagu igas riigis, alguses tundub, et pinge on üleval, aga paari aasta pärast kõik näevad, et mitte midagi pole juhtunud, kellegi elu pole halvemaks läinud ja elu läheb pigem paremaks, saame õigele asjale keskenduda," lisas ta.

Ratas tuletas meelde, et ka enne tänavusi riigikogu valimisi käis debatt muudel teemadel peale samasooliste abielu. Tema sõnul unustas valitsuskoalitsioon aga need teemad pärast valimisi kohe ära.

"Sa ütled, et nüüd saame hakata pidama enne valimisi debatti regionaalsetel teemadel, ebavõrdsuse teemadel, majandusteemadel. Vabandust, see on ju kõik vale, mida sa ütled, sest seda debatti me pidasime. Veel kolm kuud tagasi pidasime seda debatti, kuidas anda rohkem rahastust kohalikele omavalitsustele, regionaalpoliitikale. Ma mäletan sotsiaaldemokraatide valimisplatvormi, kus te rääkisite sellest, et tuleb vähendada kultuuriürituste, raamatute, retseptravimite käibemaksu. Aga mida teie teete? Te tõstate koos Reformierakonnaga käibemaksu kümme protsenti kõrgemale," rääkis Ratas Läänemetsale.

"Ma tahan öelda, et kolm kuud hiljem, kui ütleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, et hakkame nüüd rääkima järgmistel valimistel nendest sisuteemadest, siis nendest te ju rääkisite ja need te unustasite mitte 6. märtsi hommikul, vaid 5. märtsi õhtul," ütles ta.

"Seesama abieluvõrdsus ei tähenda nüüd seda, et nüüd on mingi suur teema maas ja nüüd hakkame tegelema sisuteemadega. Sisuteemadega tegeleti, aga tegelikult valetati. Siin samas "Esimeses stuudios" Kaja Kallas ütles, et neist teemadest ei saanud rääkida, sest need olid ebapopulaarsed sammud," lisas Ratas.

Läänemets märkis, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on aga lühikese aja jooksul valitsuses juba mitu enda valimislubadust täitnud.

"Sa räägid sellest, et rääkima peab ja räägite ja kõike muud. See ongi võib-olla sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna erinevus, et kui vaatame, mida sotsiaaldemokraadid valitsuses tegid ära. Näiteks alampalk tõuseb, 1100-1200 eurot saab olema alampalk. See on põhimõtteline suur muutus. See aitab väga paljusid inimesi, kaasa arvatud kaasnevate maksutõusude juures. Tegelikult abieluvõrdsus oli sotsiaaldemokraatide lubadus – tegime ära," vastas Läänemets Ratasele.

"Kui vaatame, et see jutt väikestest koolidest ja rahvamajadest, need kõik on koalitsioonilepingus sees, need on järgmises riigieelarves sees. Ja täna ju ma saan aru, et Keskerakond hääletas ka selle vastu, et kohalikele omavalitsustele anda raha juurde maapiirkondades, kus seda raha on vähem. Aga see on ju lõpuks lastehoid, lasteaed, kool, raamatukogu üleval pidamine. Ka see oli sotsiaaldemokraatide üks olulisemaid eesmärke ja lubadusi koalitsiooniläbirääkimistel. Sisuliselt kolme kuuga on sotsiaaldemokraadid neljast kõige olulisemast enda teemast kaks ja pool juba ära teinud," lisas ta.

Ratas vaidles Läänemetsale vastu ning ütles, et valitsuskoalitsioon tegelikult vähendab kohalike omavalitsuste raha. Ta selgitas, et euribori, energiahindade tõus ning nende haridustöötajate palgatõus, kes ei ole riigi palgal, toob omavalitsustele juurde kulutusi, millega pole varem arvestatud.

"See on tegelikult see, et kohalike omavalitsuste võimekused vähenevad, mingid investeeringud jäävad ära, mingid inimesed võib-olla peavad palgalt ära minema. Lauri, see ei ole õige, et te toetate kohalikke omavalitsusi," ütles Ratas.

"Kui ma küsin, mida te tegite ära selle kolme kuuga, siis te olete teinud ära ühe suure, Reformierakonna kõige kallima valimislubaduse, mis on see nn astmelise tulumaksuvabastuse lõpetamine, mille te lõpetasite, mis on sotsiaaldemokraatlik ja keskerakondlik väga selge ühine maailmavaade. Mis on maailmavaade, kus väiksemat ja keskmist palka teenivad inimesed maksavad väiksemaid makse. Teie lõpetasite täna sellise süsteemi Eesti vabariigis ära ja te lähete ühetaolisele maksusüsteemile edasi," rääkis Ratas.