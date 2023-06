Neljapäeval liiguvad vihmapilved üle Eesti

Neljapäeva öösel Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ning varahommikul jõuab saartele vihmasadu, on ka äikeseoht. Ida-Eestis on samal ajal vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis, kuid äikesega kaasnevad ka tugevamad tuuleiilid. Õhutemperatuur jääb 13 ja 19 kraadi vahele.

Hommik on Lääne-Eestis enamasti pilves. Saartele jõudnud vihmasadu levib edasi mandrile ning on ka äikest. Ida pool on pilvi ikka hõredamalt ja ilm püsib sajuta. Tuul on peamiselt lõunakaarest, saartel ka läänest 2 kuni 8 meetrit sekundis, äikesega kaasnevad aga ikka tugevamad tuuleiilid. Sooja on kuni 23 kraadi.

Päev möödub pilves selgimistega. Mitmel pool on äike ja tugev vihmasadu ning kohati võib olla ka rahet. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde, puhudes 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamad iilid. Temperatuur jääb Lääne-Eestis 20 kraadi juurde, Ida-Eestis on kuni 28 kraadi.

Õhtul lääne poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Ida-Eestis on veel mitmel pool hoovihma ja äikest. Keskööks selgineb aga ilm kõikjal. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on kõikjal tugevam. Õhk läheb värskemaks ning sooja on kuni 21 kraadi.

Samasugust vihma nagu neljapäeval jaanipühadel alla ei saja, kuid paiguti on kuni esmaspäevani võimalikud ikkagi jätkuvad hoovihmad. Õhutemperatuur on siiski suviselt soe – öösel 10 kuni 17 kraadi ja päeval 20 kuni 27. Rannikul on aga alati mõni kraad jahedam.