Bundesbanki juht hoiatas optimismi eest inflatsiooni alistamisel

Saksa keskpanga Bundesbanki president Joachim Nagel hoiatas, et kiire inflatsioon püsib visalt kõrgel tasemel ning Euroopa Keskpank (ECB) ei tohi peatada intressimäärade tõstmist.

Nagel ütles kolmapäeval, et mõned keskpangad on varem hinnatõusu vastases võitluses liiga vara alla andnud. Tema sõnul ei tohi eurotsoonis seda viga teha, vahendas Financial Times.

Nageli karmile rahapoliitikale avaldas toetust ka ECB nõukogu liige Isabel Schnabel. Tema sõnul on eurotsooni tööturg tugevas seisus ning rahapoliitika leevendamine võib kaasa tuua 1970. aastate kordumise. Siis kiirenes inflatsioon ja majandus taastus aeglaselt. "Peame seda olukorda hoolikalt jälgima," ütles Schnabel.

ECB tõstis juunis taas intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra. Keskpank on seadnud inflatsioonieesmärgiks kaks protsenti. Eksperdid ootavad tänavu euroala inflatsiooniks 5,1 protsenti, tuleval aastal kolm protsenti ja 2025. aastal 2,3 protsenti. Euroala tööjõukulud kasvasid 2023. aasta esimeses kvartalis 5 protsenti.

Kolmapäeval avaldas Suurbritannia oma viimased hinnatõusu andmed. Riigis püsib hinnatõus endiselt kõrgel tasemel. Suurbritannia tarbijahinnad tõusid mais aastases võrdluses 8,7 protsenti.

USA föderaalreserv teatas eelmisel nädalal, et otsustas jätta baasintressimäärad muutmata. Föderaalreserv andis siiski märku, et inflatsiooni pidurdamiseks peab tõenäoliselt tulevikus intressimäärasid veel tõstma.

Föderaalreservi juht Jay Powell ütles ka sel kolmapäeval, et võitlus inflatsiooniga pole veel lõppenud. Inflatsiooni ohjeldamiseks on USA keskpank baasintressimäärasid alates eelmisest kevadest tõstnud kümme korda.