Vaatamata hinnatõusule ei puudu liha eestlaste jaanipühade laualt

Vahetult enne jaanipühi kasvab lihatoodete müük viis kuni seitse korda. Hoolimata sellest, et aastaga on liha hind 15 kuni 20 protsenti kasvanud, ei puudu šašlõkk ja grillvorst eestlase pühadelaualt.

Jaanipühadel on grill-liha tarbija ostukorvis hinnast hoolimata enamasti kohustuslik.

"Natukene vaatan (hinda). Väga oluline ei ole hetkel. Olulisem on, et oleks maitsev. Iga päev ei osta liha," rääkis Maie.

"Liha peaks ikka olema (jaanilaual). Pigem rohkem kana. Ei ole hinna mõttes, aga maitse suhtes, on mahedam," ütles Valdek.

"Väga tervislikku sooviks. E-vabad ja et oleks midagi huvitavat ka," ütles Maire, kes samuti hinda väga oluliseks ei pea.

Kodumaise liha hinda mõjutab endiselt vähenenud tootmine maailmaturul ning Ukrainas käivast sõjast tingituna kallim söödahind.

"Sellest tulenevalt on jõudnud hinnakasv ka lõpptoodetesse. See jääb umbes 15 ja 20 protsendi vahele, sõltuvalt tootest," selgitas Coop Eesti Keskühistu juht Rainer Rohtla liha hinnatõusu.

"Hinnatase on 17 protsenti kõrgem. Vastavalt sellele on tarbijad oma käitumist ka muutnud, ostetud kogused ei ole enam nii suured. Aga jääme napilt eelmise aasta numbritele mahtudes maha," rääkis Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Kohati odavamat kaupa saavad tootjad pakkuda tänu koguste vähendamisele.

"Toode on natuke odavam läbi selle, et toodete kaal pakendis on väiksemaks muutunud. Läbi selle on tarbija ostuvõimekust hoitud. Süüakse natukene vähem, aga toidu kvaliteedis väga järele ei anta. Pigem siis valitaksegi sama toidukategooria kampaaniatoodete hulgast," rääkis Rohtla.

Kuigi suurem hinnaralli jaekaubanduses on möödas, on veel vara rääkida hinnalangusest. Pigem oodatakse hindade stabiliseerumist lähitulevikus.

Jaanipäeva eel on aga näha, et ostukorvis on peale liha muudki.

"Mida meie näeme, et kala müük on tõusnud, inimesed ostavad ka kala rohkem. Juustu hetkel ostetakse natuke vähem. Samas teised kategooriad on tõusnud, näiteks vegantooted või jäätised," rääkis Maxima värske toidukauba juht Raimond Makara.

Lihavalikust eelistatakse pühade eel kõige enam klassikalises, punases ja keefirimarinaadis šašlõkki.