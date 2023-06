Mitmel pool toimuvad jaanipeod lõkketa

Esimesed jaanituled süüdatakse juba 22. juuni õhtul, mitmel pool aga toimuvad jaanipeod tänavu lõkketa. Tallinna ümbruse valdade päästekomandod olid kuni neljapäeval alanud vihmasajuni hõivatud metsatulekahjude kustutamisega ega oleks saanud peotulesid julgestada. Päästeamet hoiatab, et tänase vihma niiskus on homsest tuulest viidud ja tuleoht metsas säilib.

Tallinna Lilleküla päästeauto sõitis neljapäeval Kehra vahel ennetusretkele, sest Kose ja Kehra päästekomandol tänavu jaanituledeks aega poleks olnud. Komando piirkonda kuulub neli valda ja ümbruskonna metsapõlengud panid meeskonnad ja tehnika rakkesse.

"Nii et Eesti päästjate paljud meeskonnad on koondatud metsadesse. Ja ka tehnika on metsades. Ja kui me räägime jaanilõkete valvamisest või kohapeal kontrollimisest, siis see on praegu päris keeruline. Meie isikkoosseis on rakendatud metsatöödele," selgitas Kose ja Kehra komando pealik Jaanus Jaago.

Metsas liigub endiselt inimesi, kes uue põlengu põhjustaks. Päästjad leidsid ühest metsast suitsusamba järgi lõkkeaseme ja kartulikoti.

Kehra raudteetammi kõrval laiuv potipõllundusmaa on vihma järel märg, kuid sealt on raudteetammi põlengud alguse saanud ja sädemed lendavad asula suunas.

"Sellest vihmast, mis täna oli, vaevalt see suurt tuleohtu leevendab. Kindlasti on ohud järgmistel päevadel, kui tõuseb tuul, kuivatab selle pinnase ära. Kõik lõkked, mis on püsti aetud – tuul teeb nad kuivaks ja tuleoht on jätkuvalt," rääkis Jaago.

Jaanitulede lubamine on kohaliku omavalitsuse otsustada. Kosel tehakse tuld, neljapäeval toimub avalik jaanipidu Alaveres, reedel Voosel aga ilma tuleta. Anija vald otsustas, et avalikel pidudel jaanilõkkeid ei süüdata. Lõkkeasemel kõrguv kuhi saab tuleroaks mõni teine kord.

Vabatahtlikud päästjad toovad veeauto jaanituld julgestama, kuid vabatahtlikke kõikjale ei jätku.

"Raasiku päästemeeskond pidi minema Kehra, Aegviidu omad pidid olema Aegviidus. Seega ei ole mõeldav, sest ei ole neid lihtsalt võtta. Ja arvestades seda, kui palju on praegu tulekahjusid, siis mul on hea meel, et nad saavad homme natuke leevendust ja saavad puhata natuke jaanipäeval," rääkis Alavere piirkonna kultuurijuht Anna Nilisk.

Järgmine töö on tehnika ja varustuse metsast äratoomine ning pesemine, juhul kui vihm selleks korraks tule levikule piiri pani.