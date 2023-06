Küpros võib soetada vanu Iisraeli Merkava tanke

Iisrael ja Küpros on kõnelustes Merkava tankide Küprosele müügi osas. Küpros eitab kuuldusi nagu saadaks nad enda Vene päritolu tanke Ukrainale.

Allikas Iisraeli julgeolekustruktuurides kinnitas Haaretzile, et Iisrael kavatseb müüa sadu vanu Merkava tanke ühele Euroopa riigile. Üks Küprose allikas kinnitas eraldiseisvalt kõneluste pidamist Iisraeliga. Kõneluste käigus olevat arutatud ka vanemate Küprose Vene päritolu tankide saatmist Ukrainale. Samas Küprose allikad on seda eitanud.

Iisraeli kaitseministeeriumi ekspordi koordineerimise osakonna juhataja Yair Kulas ütles eelmisel nädalal intervjuus Calcalistile, et Iisrael on kõnelustes enda vanemate Merkava tankide müügi osas kahe riigiga. Neist kahest riigist üks paikneb Euroopas. Iisraeli relvajõud enda vanemaid Merkava tanke ise enam ei kasuta. Juhul kui tehing õnnestub, siis on tegu esimese Merkava tanki müügiga Euroopa riigile.

Iisraeli kaitseministeerium pole soovinud ametlikult kinnitada, et millist Euroopa riiki Yair Kulas oma intervjuus mõtles. Kaitseministeeriumi sõnul on peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale mitu riiki hakanud tundma huvi Iisraeli relvastuse, sh vanemate Merkava tankide, vastu.

Haaretz juhtis tähelepanu asjaolule, et Küprose osas asuti spekuleerima pea koheselt kui Yair Kulasi intervjuu ilmus. Tehingu muutis võimalikuks Bideni administratsiooni otsus lõpetada relvaembargo Küprose vastu.

Haaretz meenutas, et meediaväljaanded nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas teatasid varem sel aastal, et Küpros olevat nõustunud saatma oma vanemaid Vene päritolu tanke Ukrainale. See võis olla osa kolmepoolsest kokkuleppest, mille raames saab Küpros endale vanemaid Iisraeli tanke. Küprose president Nikos Christodoulides eitas samas eelmisel nädalal väiteid nagu saadaks Küpros Ukrainale tanke, rõhutades Türgi sõjalist ohtu Küprose vastu.

Iisrael otsustas ise siseriiklikult tanke hakata arendama peale suuri kaotusi Egiptuse ja Süüria vastu 1973. aasta sõda. Samuti tahtis Iisrael vähendada enda sõltuvust välismaistest relvastuse tarnijatest.

Merkavast sai Iisraeli kaitseväe peamine tank 1980ndatel. Times of Israel kirjutas varem, et Iisrael müüb tõenäoliselt maha oma vanemad Merkava 2 ja Merkava 3 tankid. Alates 2003. aastast on Iisrael asunud kasutusele võtma Merkava 4 tankimudelit.