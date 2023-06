Kiiev: Ukraina tulistas alla 13 Venemaa tiibraketti

Oluline reedel 23. juunil kell 12.37:

- Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid;

- Zelenski sõnul üritavad venelased varjata üleujutuses hukkunute laipu;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Venemaal Kurskis toimusid plahvatused.

Maljar: Ukraina peatas Vene vägede pealetungi Kupjanski ja Lõmani suunal

"Kupjanski ja Lõmani suunal toimusid väga ägedad lahingud, kuid meie sõdurid peatasid seal vaenlase pealetungi," teatas Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar.

Maljari sõnul jätkub Ukraina vägede vastupealetung riigi lõunaosas plaanipäraselt, vahendas The Guardian.

Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid

Ukrainas anti ööl vastu reedet taas ulatuslik õhuhäire ja mitmel pool oli kuulda plahvatusi. Ukraina teatas reedel, et tulistas öö jooksul alla 13 tiibraketti, millega Venemaa oli võtnud sihikule riigi lääneosas asuva lennuvälja.

Kõigepealt oli õhuhäiret kuulda Odessa, Mõkolajivi, Hersoni, Zaporižžja, Dnipropetrovski, Donetski, Harkivi, Poltava, Sumõ ja Luhanski oblastis. Hiljem oli õhuhäiresireene kuulda ka riigi teistes piirkondades. Ukraina lääneosas asuva Hmelnõtskõi oblastis oli kuulda plahvatusi, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Ukraina hoogustab lööke venelaste varustusteede pihta

Venemaal tuleb üha enam karta oma varustusteede toimimise pärast Lõuna-Ukrainas, kinnitas Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) uus aruanne.

Ukraina kaitsevägi võib lõunas hoogustada lööke Venemaa maapealsete kommunikatsioonikanalite pihta, leiab ISW, kommenteerides lööke Hersoni oblasti ja Krimmi administratiivpiiril asuvale Tšongari sillale.

ISW järgi on löögid vaenlase logistika vastu juba alanud. Melitopoli ukrainlasest linnapea Ivan Fjodorov, kes töötab Kiievi kontrollitavalt alalt, teatas neljapäeval plahvatustest, mis leidsid aset Zaporižžja oblastis Melitopolis ja Jakimivkas.

ISW analüütikute hinnangul võivad Ukraina relvajõud hoogustada rünnakuid vaenlase tagalale ja häirida nende maapealseid varustusteid.

Paistab, et elanike hirm logistika katkestamise ees aina tugevneb. Sellest annavad ISW hinnangul samuti tunnistust murelikud Vene "sõjakorrespondendid".

Zelenski sõnul üritavad venelased varjata üleujutuses hukkunute laipu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäevaõhtuses videosõnumis, et Hersoni oblasti Venemaa poolt okupeeritud osas moodustasid sissetungijad erirühmad, mis viivad minema üleujutustes hukkunud inimeste surnukehi.

Zelenski sõnul teevad okupandid seda eesmärgiga varjata tõendeid ja oma kuritegude jälgi.

Presidendi sõnul pidasid luureametnikud ja diplomaadid neljapäeval ühtlasi partnerriikidele infotundi olukorrast Zaporižžja tuumajaamas.

"Eelkõige räägime ühenduste G7 ja G20 riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatest," sõnas president.

"Venemaa on praegu ülemaailmne küünilisuse keskus ja sealt võib tulla igasugune korraldus igasugusele kurjusele, mida nad loodavad maskeerida üheks või teiseks katastroofiks," hoiatas Zelenski.

"Ilmselt ei küsi kiirgus, kes on neutraalne ja see võib jõuda igaüheni maailmas. Sellest lähtuvalt saab praegu aidata igaüks maailmas ja mida teha, siis see on täiesti teada," rääkis riigipea, kelle sõnul on vaja survet Zaporižžja tuumajaama täielikuks deokupeerimiseks.

Samuti andis Zelenski Ukraina siseministrile Ihor Klõmenkole ülesandeks teha selgitustööd kõigi sellealaste riskide kohta.

Lisaks arutas president julgeolekujõudude ja luurega Kahhovka hüdroelektrijaamas toimunud Venemaa terrorirünnaku tagajärgi ja seda eelkõige Hersoni oblasti okupeeritud osas.

"Selleks ei piisa isegi sõnast katastroof. Vene kurjus on moodustanud seal erirühmad surnukehade eemaldamiseks ja ilmselgelt peitmiseks," tõdes Zelenski.

Riigipea rõhutas, et see pole esimene kord, kui Venemaa üritab okupeeritud territooriumil oma kuritegude tõendeid ja jälgi hävitada. "Seda tegid okupandid juba Mariupolis ja teistes asulates," Zelenski.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvat üheksat asulat. Ukraina teatas, et Venemaa rünnaku tõttu sai vigastada üks inimene, samuti sai kahjustada veetorn, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Venemaal Kurskis toimusid plahvatused

Ukrainska Pravda teatas, et neljapäeva hilisõhtul toimusid Venemaal Kurski linnas plahvatused. Kurski oblasti kuberneri Roman Starovoiti teatel tulistas Vene õhutõrje linna lähistel alla Ukraina drooni. Ukrainaga piirnevat Kurski oblastit on viimaste nädalate jooksul tabanud mitu droonirünnakut.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 680 sõdurit ja 44 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 223 330 (võrdlus eelmise päevaga + 680);

- tankid 4017 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7798 (+15);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 307 (+0);

- suurtükisüsteemid 3985 (+44);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 617 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 379 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 3447 (+9);

- tiibraketid 1214 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6708 (+30);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 545 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.