Biden loodab endiselt Xi-ga lähiajal kohtuda

USA president Joe Biden ütles neljapäeval, et loodab siiski lähiajal Hiina riigipea Xi Jinpingiga kohtuda, kuigi Hiina kompartei juht vihastas pärast seda, kui Biden teda diktaatoriks nimetas.

"Ma loodan kohtuda president Xiga millalgi tulevikus. Lähiajal," ütles Biden ühisel pressikonverentsil India peaministri Narendra Modiga.

Hiina nimetas kolmapäeval Bideni sõnakasutust, milles ta võrdles Xi-d diktaatoritega, äärmiselt absurdseks ja vastutustundetuks.

Selline libastumine riigipealt võib niigi hapral jääl kõndivate suurriikide vahele lüüa uue ohtliku mõra, seda eriti veel ajal, mil nii Washington kui Peking tegid just suuri jõupingutusi diplomaatiliste suhete silumise nimel.

Vaid päev varem lõpetas USA välisminister Antony Blinken oma visiidi Pekingisse. Kuigi mõlemad pooled leidsid, et kõnelused olid produktiivsed, siis ei toonud need endaga kaasa mingeid märkimisväärseid läbimurdeid, peale selle, et lepiti kokku naasta laiemas mõttes koostöö ja konkurentsi puudutavate teemade juurde.

Biden võrdsustas teisipäeval oma Hiina kolleegi diktaatoritega, kui võttis ajakirjanike juuresolekul sõna Californias demokraatliku partei doonorite vastuvõtul.

Rääkides kampaania rahakogumisüritusel Põhja-Californias, ütles Biden, et Xi oli vihastanud veebruarikuise juhtumi pärast, kui USA sõjalennukid tulistasid alla Hiina õhupalli, mida Washingtoni väitel kasutati luuramiseks.

Bideni sõnul ei teadnud Xi, et õhupall seal on.

"Ma räägin tõsiselt. See on diktaatorite jaoks väga piinlik, kui nad ei tea, mis toimub," rääkis Biden.

"See ei pidanud minema sinna, kus oli ja ta ei teadnud sellest. Kui see alla tulistati, oli tal väga piinlik ja ta eitas isegi selle olemasolu seal," ütles Biden Xi kohta.

Biden, kes kandideerib 80-aastaselt tagasi presidendiks, oli Aasia hiiu suhtes ka muidu küllaltki muretu keelekasutusega ja kinnitas partei rahastajatele muu hulgas, et Hiinal on tõelised majandusraskused.