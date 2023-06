Saksamaa hakkab USA-st rohkem gaasi ostma

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Saksamaa hakkab USA-st veel rohkem veeldatud maagaasi ostma (LNG).

Aprillis võttis Berliin Venemaa gaasimonopoli Gazprom Saksa tütarfirma oma kontrolli alla. Firma uueks nimeks sai Securing Energy for Europe (Sefe), mis sõlmis nüüd lepingu USA firmaga Venture Global LNG, vahendas Financial Times.

Sefe hakkab USA firmalt ostma 2,25 miljonit tonni LNG-d aastas. Tarneleping kestab 20 aastat.

"See tehing on järjekordne oluline samm, et tagada meie Euroopa klientide energiaga varustamine. See aitab kaasa Euroopa tarnete mitmekesistamisele," ütles Sefe juht Egbert Laege.

Venture Globali juht Mike Sabel ütles, et "firmal on au toetada USA peamist liitlast". Leping teeb Venture Globalist Saksamaa suurima LNG-ga varustaja.

USA hakkas eelmisel aastal Euroopasse rohkem LNG-d tarnima, kuna Venemaa alustas sõjalist tegevust Ukrainas. Venemaa peatas Ukraina sõja tõttu gaasitarned Nord Stream 1 kaudu, vaatamata sellele suutis Saksamaa oma gaasihoidlad ääreni täis täita. Saksamaa ehitas valmis kiiresti mitu vedelgaasiterminali ning riik on alates 2022. aasta detsembrist vastu võtnud 2,4 miljonit tonni LNG-d.