Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas täidab Putini lemmikbändi kukrut

Agentstvo andmetel on Ljube teeninud viimase 16 kuu jooksul 57 miljonit rubla ( 640 000 eurot). Bändi solist Nikolai Rastorgujev on võimupartei Ühtne Venemaa liige, vahendas The Times.

Bänd laulab tihti armastusest kodumaa vastu ja "kangelaslikest" Vene sõduritest. Rastorgujev on EL-i sanktsioonide nimekirjas, kuna levitab Kremli propagandat. Vene meedia teatel on tegemist Putini lemmikbändiga, Putin ise on kinnitanud, et on fänn.

Ljube on populaarne ka Venemaa vangivalvurite ja politseinike seas. Venemaa vanglas peksa saanud opositsiooniaktivist Ildar Dadin ütles, et valvurid mängivad Ljube muusikat hommikust õhtuni.

Märtsis korraldas Venemaa politsei ühes Moskva baaris haarangu. Politsei käskis siis, et külastajad hakkaksid Ljube laule kaasa laulma. Nii pidid nad tõestama, et nad on lojaalsed venelased.