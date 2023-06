Osadel andmetel on Wagneri sõdurid jõudnud Moskva oblastisse

Oluline 24. juunil kell 20.10:

- Prigožin kohtus kaitseministri asetäitjaga;

- Prigožini väitel on Rostovi sõjaväerajatised tema kontrolli all;

- Moskva kehtestas terrorismivastased meetmed;

- Vene kaitseministeerium: Wagneri sõdurid on oma viga taipamas;

- Reuters: wagnerlased võtsid üle ka Voroneži sõjaväerajatised;

- Putin: võimu vastu astujad saavad karistatud;

- Briti luure: wagnerlased liiguvad ilmselt Moskva peale;

- Prigožin: me oleme patrioodid;

- Reuters: Vene väed avasid Voronežist edasi liikunud kolonni pihta tule;

- Vene luurejuht nimetas Wagneri tegevust kodusõja algatamise katseks ja ütles, et see on nurjunud;

- Peskov: Putin teeb endiselt tööd Kremlist;

- Vedomosti: Vene sõdurid panid Moskva veerele püsti kuulipildujapositsiooni;

- Wagneri üksused on jõudnud Lipetski oblastisse; Lipetski linna viivad teed on tõkestatud;

- Putini lennuk lahkus Moskvast;

- Allikate väitel lubab Putin alistuvatele wagnerlastele armu anda;

- Kaluga oblast piirab liiklust oma teedel;

- Vene välisministeerium hoiatas läänt Vene siseolukorra ärakasutamise eest;

- Osadel andmetel on Wagneri üksused jõudnud Moskva oblastisse;

- Moskvas on tugevdatud julgeolekumeetmeid;

- Allika väitel on Moskva poole liikuvas Wagneri kolonnis 5000 meest;

- Vene sõjavägi on kaotanud mitu kopterit ja lennukit;

Reedel teatas Prigožin, et Vene väed ründasid Wagneri tagalalaagrit ja rünnakus hukkus mitmeid tema võitlejaid. Seejärel kutsus ta üles Venemaa sõjalist juhtkonda peatama ning hoiatas, et rünnakutele järgneb kättemaks. Venemaa kaitseministeerium teatas, et Prigožini nimel levitatud teated wagnerlaste ründamisest ei vasta tõele.

Öösel teatas Prigožin oma võitlejate sisenemisest Venemaa lõunaosas asuvasse Doni-äärsesse Rostovi, mis on ligikaudu 100 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Vene võimud kutsusid varahommikul linna elanikke koju jääma. "Praegune olukord nõuab kõigilt suurt jõupingutust. Õiguskaitseorganid teevad kõik, et kindlustada kohalike elanike turvalisus. Ma palun kõigil püsida rahulik ja mitte lahkuda kodust ilma vajaduseta," ütles linnapea Vassili Golubev.

Prigožini sõnul on tema juhtumisel 25 000 võitlejat ning ta kutsus inimesi endaga ühinema.

Vene sõjavägi saatis Doni-äärsesse Rostovi täiendavad väed. Prigožin teatas, et võitleb vaid professionaalsete sõduritega, kuid hävitab kõik, kes teele jäävad.

Veebis jagatud videotes järgi on võitlejad sisenenud piirkonna sõjaväe ringkonna staapi, politseihoonesse ja kohalikku siseministeeriumi esindusse. Videote tõesus on kinnitamata.

Lipetski oblasti kuberner ütles laupäeva hommikul, et Lipetski linna ja Voroneži ühendav maantee on suletud. Varem ütles ta, et teel on Vene sõjaväekonvoi. Maantee ühendab Moskvat Venemaa lõunapiirkondadega, sealjuures Rostovi oblasti ja selle pealinna, Doni-äärse Rostoviga.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul on ka pealinnas võetud kasutusele terrorismivastased meetmed, sealjuures viidud sisse täiendav kontroll tänavatel. Ta palus linnaelanikel suhtuda meetmetesse mõistmisega.

Prigožini väitel tulistasid ta võitlejad alla Vene sõjaväe helikopteri, millest tõendeid ei jaganud.

Prigožin kohtus kaitseministri asetäitjaga

Wagneriga seotud Telegrami kanal avaldas video, milles Prigožin kohtub Lõuna sõjaväeringkonna peahoones Venemaa kaitseministri asetätja Junus-bek Jevkuroviga.

Wagner head Prigozhin has popped up in Rostov, with both Colonel General Yunus-Bek, Deputy Minister of Defense, and Lt. Gen. Vladimir Alekseyev, deputy chief of Russian military intelligence. pic.twitter.com/jLJvuSCyNJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

Prigožini väitel on Rostovi sõjaväerajatised tema kontrolli all

Väidetavalt Lõuna sõjaväeringkonna peahoones filmitud videos ütles Prigožin, et Rostovi sõjaväerajatised ning lennuväli on tema kontrolli all.

Prigožin lisas, et Wagneri tegevus Rostovis ei mõjuta sõda Ukrainas ning hoiatas, et vaatajatel ei tasu uskuda, et rindel on midagi valesti läinud Wagneri rühmituse tegevuse järel.

Samuti märkis Prigožin, et linnas toimuv ei takista sõja pidamist Ukrainas ning sõjaväelennuväljalt õhku tõusvad lennukid võtavad sihiks Ukraina, mitte linna üle võtnud võitlejad.

Prigožin teatas, et Wagneri võitlejad jätkavad Rostovi blokeerimist ja liiguvad edasi Moskvasse, kui kaitseminister Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülem kindral Valeri Gerassimov temaga ei kohtu.

Sõjaväelased Doni-äärse Rostovi tänaval. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer

Moskva kehtestas terrorismivastased meetmed

Moskva teatas laupäeval, et kehtestas terrorismivastased meetmed.

Meetmete rakendamisel on võimuesindajatel õigus peatada tänaval tsiviilelanikke ja nõuda neilt dokumentide esitamist ning vastasel juhul nad kinni pidada, inimesed ja sõidukid vajadusel konkreetsest kohast ära viia, ilma kohtuotsuseta kuulata pealt telefonikõnesid ja lugeda inimeste sõnumeid, kasutada mistahes sõidukit esmaabiks ja kahtlusaluste jälitamiseks, ajutiselt sulgeda lõhkeaineid või kemikaale tootvad tehased, sulgeda telekomiteenused, sealjuures piirata telefonikõnesid ja internetiühendust, piirata ligipääsu teedele, piirata alkoholimüüki ja lubada kõigile julgeolekutöötajatele ligipääs eraruumidesse ilma kohtu loata.

Terrorismivastased meetmed kehtestati ka Voroneži oblastis

Venemaa võimude teatel kehtestati ka Voroneži oblastis terrorismivastased meetmed.

Rostovi oblastist põhjapoole jääva Voroneži oblasti kuberner Aleksandr Gusev teatas, et piirkonnas jäetakse ära kõik avalikud üritused.

"Olukord on stabiilne. Kõik tugiteenused jätkavad tööd tavapäraselt. Ma palun kõigil piirkonna elanikel ja külalistel püsida rahulik," kirjutas Gusev Telegramis.

Vene kaitseministeerium: Wagneri sõdurid on oma viga taipamas

Venemaa kaitseministeerium tegi laupäeval avalduse, milles märgib, et Prigožin on petnud Wagneri sõdureid, sundides neid osalema mässus.

Ministeeriumi teatel on paljud Wagneri sõdurid "juba taibanud oma viga" ja soovivad võimudelt abi olukorrast pääsemiseks. Ministeerium palub sõduritel esimesel võimalusel võtta ühendust sõjaväe esindajatega.

Meedia: wagnerlased võtsid üle ka Voroneži sõjaväerajatised

Reutersi ja BBC allikate teatel võtsid Wagneri võitlejad laupäeval üle ka Voroneži linna sõjaväerajatised.

Putin: võimu vastu astujad saavad karistatud

Venemaa president Vladimir Putin tegi laupäeval telepöördumise, milles nimetas Wagneri palgasõdurite ja nende juhi Jevgeni Prigožini riigivõimu vastu väljaastumist noa selga löömiseks ning ütles, et kõik võimu vastu astujad saavad karistatud. Prigožinit nimeliselt Putin pöördumises ei maininud.

Briti luure: wagnerlased liiguvad ilmselt Moskva peale

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul on Wagneri sõdurite eesmärk liikuda Mosva peale.

Seni ei ole märke vastasseisust wagnerlaste ja Vene vägede vahel.

"Järgnevate tundide jooksul saab olema võtmeküsimuseks Vene vägede ja Venemaa Rahvuskaardi lojaalsus," teatas ministeerium.

Prigožin: me oleme patrioodid

Esimest korda nelja tunni jooksul tegi Prigožin avalduse, kus vastas Putini telepöördumisele ning ütles, et Putin on sügavalt eksinud, kui süüdistab teda reetmises.

"Me oleme oma kodumaa patrioodid, me oleme võidelnud ja jätkame võitlust. Ükski meist ei tule ennast üles andma presidendi, FSB või ükskõik kelle nõudmisel. Me ei taha, et riik jätkaks elamist korruptsioonis, pettuses ja bürokraatias," ütles Prigožin.

Voronežis põleb kütuseterminal

Voroneži elanikud jagavad sotsiaalmeedias pilte ja videoid kütuseterminali põlengust.

Kohalike teatel märgati enne põlengu algust terminali kohal Vene õhuväe helikopterit.

Põlengut kinnitas ka Voroneži oblasti kuberner Aleksndr Gusev, kelle sõnul kustutavad põlengut üle 100 päästja ning teateid ohvritest esialgu ei ole.

Gusevi sõnul viivad Vene vägede sõdurid piirkonnas läbi vajalikke operatsioone.

Varem kutsus Gusev üles vältima maanteel ja kohalikel teedel liikumist.

⚡️The Russian Air Force has reportedly struck at the fuel depot in #Voronezh, where #Wagner PMC troops were reported, to deprive them of access to fuel, local media reported. pic.twitter.com/IfXch2ncty — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Reuters: Vene väed avasid Voronežist edasi liikunud kolonni pihta tule

Reutersi allika teatel nähti pärastlõunal Voroneži linnast möödumas Wagneri sõjaväe kolonni. Üks sõiduk vedas tanki.

Reutersi teatel avas Vene helikopter maanteel liikunud kolonni pihta tule.

Moskva võimud kaaluvad komandanditunni kehtestamist

Moskva omavalitsus kaalub linnas liikumispiirangute kehtestamist. Otsust ei ole veel langetatud.

Kõik käesolevaks nädalavahetuseks plaanitud avalikud üritused on nädala võrra edasi lükatud ning Meduzaga rääkinud allika teatel lükatakse tõenäoliselt veel edasi.

Väidetavalt on Prigožin toonud Doni-äärse Rostovi tänavatele soomusautod. Autor/allikas: REUTERS/Stringer

Vene sõjavägi on kaotanud mitu kopterit ja lennukit

Wagner on lasknud laupäeval alla kokku seitse Vene lennukit ja helikopterit, teatas Visegrad 24.

Sõjandusblogi Oryx teatas päeval, et Wagner on hävitanud muu hulgas lennuki Il-22M, kaks Mi-8 helikopterit ja ühe Mi-35 helikopteri.

Lisaks on Wagner väidetavalt võtnud endale armee masinaid.

Wagner ise on omakorda kaotanud Oryxi andmetel vähemalt ühe sõiduki.

Prigožini sõnul on tema jõude tulistatud suurtükkidest

Prigožin ütles, et tema väed ei pidanud tulistama ühtki lasku, kui võtsid üle Rostovi sõjaväerajatised.

Tema sõnul on Vene väed tulistanud tema jõude aga suurtükkidest ja helikopteritelt.

Prigožini hinnangul Venemaa rahvas toetab tema "õigluse marssi".

Vene luurejuht: kodusõja algatamise katse on nurjunud

Vene välisluureteenistuse (SVR) juht Sergei Narõškin ütles laupäeval, et selgelt on ühiskonna destabiliseerimise ja kodusõja algatamise katse nurjunud, vahendas TASS.

Peskov: Putin teeb endiselt tööd Kremlist

Venemaa režiimi liider Vladimir Putin jätkab tööd Kremlist, nagu on tavapärane, ütles tema pressisekretär Dmitri Peskov laupäeval, kui erasõjavägi Wagner tõstis mässu riiklike relvajõudude vastu.

"President teeb tööd Kremlist," ütles Peskov riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti.

Vedomosti: Vene sõdurid panid Moskva veerele püsti kuulipildujapositsiooni

Vene sõdurid panid laupäeval Moskva edelaossa linna veerele püsti kuulipildujapositsiooni, näitavad Vedomosti avaldatud fotod.

Pildid näitavad ka relvastatud politseinike kogunemist kohta, kus M4 maantee, mida mööda Wagneri jõud liiguvad, jõuab Moskvasse.

Tšetšeenia sõjaväelased liiguvad Rostovisse

Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov ütles laupäeval, et saatis oma üksused aladele, kus on mässu tõstnud Vene erasõjavägi Wagner.

"Kaitseministeeriumi ja Tšetšeenia rahvuskaardi võitlejad on juba teel pingete aladele," ütles Putini lähedane liitlane Kadõrov Telegramis. "Mäss tuleb maha suruda ja kui on vaja võtta karmimaid meetmeid, oleme selleks valmis!"

Doni-äärse Rostovi linnapea Aleksei Logvinenko kutsus elanikke üles olema ettevaatlikud ja mitte kodudest lahkuma.

Wagneri üksused on jõudnud Lipetski oblastisse

Wagneri grupi üksused on jõudnud Lipetski oblastisse, teatas Visegrad 24.

"Moskva on vaid neljatunnise autosõidu kaugusel. Moskva lahing võib alata täna õhtul," kirjutas Visegrad 24.

Lipetski kuberner Igor Artamonov kinnitas, et Wagneri tehnika liigub oblastis ringi. "Õiguskaitseagentuurid ja -võimud võtavad kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada elanike turvalisus. Olukord on kontrolli all. Kriitilise taristu toimimises häireid ei ole," kirjutas Artamonov sotsiaalmeedias.

Ta manitses elanikke kodus püsima ning hoiduma era- või ühistranspordiga liiklemisest.

"Ma mõistan kõiki ebamugavusi, kuid palun teid tõsiselt meid aidata ja neid soovitusi järgida. Sõbrad, loodan teie mõistvale suhtumisele ja ettevaatlikkusele," lisas ta.

Rostovit ja Moskvat ühendav Doni M4 kiirtee läbib Lipetski oblastit.

Wagneri üht kolonni on nähtud Lipetski oblasti loodeosas Krasnoje asulas. Selle kohta on postitatud sotsiaalmeediasse video. Ka pealtnägijad on rääkinud tuvastusmärkideta sõjaväeriietes inimeste nägemisest.

Krasnojest Moskvasse on pisut üle 400 kilomeetri.

Putin allkirjastas sõjaseisukorra rikkumise eest 30-päevast aresti lubava seaduse

Venemaa liider Vladimir Putin allkirjastas laupäeval seaduse, mis lubab sõjaseisukorra rikkumise eest määrata karistuseks 30-päevase aresti, vahendas RIA uudisteagentuur.

Putini lennuk lahkus Moskvast

Venemaa liidri Vladimir Putini lennuk II96-PU, millel on tehnoloogia suhtlemiseks Vene armee juhatusega, lahkus kohaliku aja järgi laupäeval kell 14.16 Moskvast.

Flightradar24 andmetel liikus lennuk Peterburi suunas, kuid sihtpunkti ei ole märgitud. Kui lennuk jõudis Tverini, kadus see lennujälgimissüsteemist.

Pole teada, kas Putin ise lahkus lennukiga. Varem teatas tema esindaja, et president töötab jätkuvalt Kremlis.

Allikad: Putin lubab alistuvatele wagnerlastele amnestiat

Venemaa liider Vladimir Putin lubab anda armu kõigile Wagneri võitlejatele, kes alla annavad, ütles Vene armee peastaabile lähedane allikas väljaandele iStories.

TASS-i andmetel ütles ka üks Vene duumasaadik, et wagnerlastele, kes relvad maha panevad, on lubatud amnestiat, kuid nad peaksid tegutsema kiiresti.

Vene peastaabi allikas ütles ka, et Putin kavatseb anda oma julgeolekujõududele ülesande Wagneri juht Jevgeni Prigožin kõrvaldada.

Allika sõnul ei ole Vene sõjaväel piisavalt ressursse, et peatada Prigožini jõudmine Moskvasse ning praegu kogub armee kokku sõdureid kõikidest üksustest, kes parasjagu Ukrainas rindejoonel ei sõdi.

Kaluga oblast piirab liiklust oma teedel

Kaluga oblasti kuberner Vladislav Šapša teatas, et piirab liiklust aladel, mis piirnevad Tula, Brjanski, Orjoli ja Smolenski oblastiga.

"Palun hoiduge liiklemast erasõidukitega nendel teedel, kui see ei ole äärmiselt vajalik," kirjutas ta.

Esialgu ei ole viiteid, et Wagneri üksusi oleks Kaluga oblastis näha olnud. Samas paistab, et Wagneri üksused liiguvad põhja poole, suunaga Moskvasse.

Kaks sissepääsu Lipetskisse on tõkestatud

Kaks sissepääsu Lipetski linna on tõkestatud ja autojuhtidel palutakse kasutada alternatiivseid teid, vahendas TASS, viidates linnavõimudele.

Varem teatasid Lipetski oblasti võimud, et Wagneri üksused liiguvad oblastis.

Sotsiaalmeediasse on postitatud videoid, millel näha väidetavalt Lipetski oblastis teid üles kaevavaid ekskavaatoreid. Ilmselt püütakse sellega takistada Wagneri edasi liikumist.

Vene välisministeerium hoiatas läänt

Vene välisministeerium hoiatas, et lääne riigid ei kasutaks Venemaa sisepoliitilist olukorda ära enda kasuks.

"Me hoiatame, et lääne riigid ei kasutaks Venemaa siseolukorda selleks, et saavutada oma russofoobseid eesmärke. Sellised katsed on asjatud ja ei leia vastukaja ei Venemaal ega välismaal mõistlike poliitiliste jõudude seas," ütles ministeerium tehtud avalduses.

Ministeerium lisas, et relvastatud mässu katse leiab Vene ühiskonnas teravat vastuseisu.

Välisministeeriumi hinnangul leiab olukord lahenduse lähitulevikus.

Osadel andmetel on Wagneri üksused jõudnud Moskva oblastisse

Osadel andmetel on Wagneri üksused jõudnud Moskva oblastisse.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin kutsus elanikke üles linnas mitte liikuma, sest välja on kuulutatud terrorismivastane operatsioon ja olukord on keeruline.

Sobjanin ütles ka, et esmaspäev on Moskvas mõningate eranditega töövaba päev, et riske minimeerida.

Pealinnas tugevdatakse julgeolekumeetmeid

Moskvas on keelatud kõik suuremad üritused ning igasugune navigatsioon Moskva jõel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

FSB teatel on linnas käimas terrorismivastased operatsioonid, mille täpsemat olemust pole avalikkusele selgitatud. Linnapiirile on üles seatud kontrollpunktid, kus kontrollitakse kõigi linna sisenejate dokumente. See suurendab veelgi ummikuid Rostovi-Moskva magistraalil.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul on politsei valmisolekut kogu linnas oluliselt tõstetud.

Kõik lennud Moskva lennujaamadest välismaale on täielikult välja müüdud.

Moskva lõunapiirile on paigutatud sõjavägi ning piiri kindlustatakse kuulipildujatega.

Doni-äärses Rostovis teatati tulistamisest

Vene meediaväljaanded teatavad, et Doni-äärse Rostovi kesklinnas kõlas tulistamist. Sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha inimesi jooksmas.

Ühe Vene ajakirjaniku väitel käskisid Wagneri võitlejad Vene lõuna sõjaväeringkonna peakorteri juurde kogunenud inimestel piirkonnast lahkuda.

Allikas: Moskva poole liikuvas Wagneri kolonnis on 5000 meest

Moskva äärelinna poole lähenevas Wagneri kolonnis on umbes 5000 võitlejat, keda juhib kunagine Venemaa eriüksuse ohvitser Dmitri Utkin, ütles Ukrainas Venemaa okupeeritud Donetski oblasti alade juhtidele lähedane allikas Reutersi andmetel.

Allikas ütles, et Wagneri juhil Jevgeni Prigožinil on kokku vähem kui 25 000 meest ning umbes 5000 neist jäi Doni-äärsesse Rostovisse, mille Wagneri grupp on enda kontrolli alla võtnud.

Allikas lisas, et Wagneri plaan on Moskvas asuda positsioonidele tihedalt hoonestatud alal.