Ukraina kindrali sõnul jätkub pealetung plaanipäraselt

Oluline 24. juunil kell 19.45:

- Zalužnõi sõnul kulgeb Ukraina pealetung plaanipäraselt

- Vene armee väitel löödi tagasi Kiievi rünnakud Ida- ja Lõuna-Ukrainas

- Kuleba: on aeg loobuda võltsneutraalsusest

- Venemaa pommitas öösel taas Ukraina linnu

- Ukraina väed jätkasid vastupealetungi vähemalt kahel rindelõigul

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 580 sõdurit ja 30 suurtükisüsteemi

Zalužnõi: Ukraina pealetung kulgeb plaanipäraselt

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi vestles laupäeval USA staabiülemate ühendkomitee esimehe kindral Mark Milleyga ja ütles, et Kiievi vastupealetung kulgeb plaanipäraselt.

"Arutasime üksikasjalikult olukorda tervel rindejoonel," ütles Zalužnõi sotsiaalmeedias. "Ma rääkisin talle pealetungist ja meie vägede pealetungitegevustest. Teavitasin teda, et operatsioon kulgeb plaanipäraselt," lisas ta.

"Samuti rääkisin talle Ukraina relvajõudude vajadustest teatud tüüpi relvastuse ja demineerimisvahendite järele," ütles Zalužnõi.

Vene armee väitel löödi tagasi Kiievi rünnakud Ida- ja Lõuna-Ukrainas

Vene armee väitis laupäeval, et lõi tagasi Kiievi relvajõudude rünnakud Ukraina lõuna- ja idaosas, samal ajal kui Wagneri erasõjavägi on tõstnud Vene riiklike relvajõudude vastu mässu.

Vene väeüksused lõid viimase ööpäeva jooksul tagasi üheksa rünnakut Donetski rindel, sealhulgas Bahmuti lähedal, väidetakse Vene armee avalduses.

Samuti väideti, et löödi tagasi rünnak Zaporižžja oblastis Jablokovo asula lähedal.

Kuleba: on aeg loobuda võltsneutraalsusest

Ukraina kutsus rahvusvahelist kogukonda loobuma võltsneutraalsusest ja lõpetama Putini režiimi.

"Need, kes ütlesid, et Venemaa on liiga nõrk, et kaotada: vaadake uuesti," ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba. "On aeg loobuda võltsneutraalsusest ja eskalatsioonihirmust; anda Ukrainale kõik vajalikud relvad; unustada sõprus ja ärisuhted Venemaaga. On aeg panna lõpp kurjusele, mida kõik jälestasid, kuid kartsid lõhkuda."

Venemaa pommitas öösel taas Ukraina linnu

Ööl vastu laupäeva oli kogu Ukrainas õhuhäire. Ukraina võimud teatasid, et laupäeval oli kuulda plahvatusi Kiievis ja Harkivis.

Siseminister Ihor Klõmenko sõnul sihtis venemaa rakettidega vähemalt viit piirkonda. Rünnakutes hukkus kolm inimest ning Kiievis sai raketist pihta saanud kõrghoones tekkinud tulekahjus kannatada kaheksa inimest.

Ukraina kaitsejõudude teatel hävitas õhukaitse 51 tiibraketist 41 ning ka kaks drooni.

Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni juhi Serhi Popko sõnul põhjustas Kiievi kõrghoone põlengu allalastud raketi rusudest, linna läheduses lasti alla üle 20 raketi.

Harkivi pihta lasi Venemaa vähemalt kolm raketti, millest üks tabas gaasitrassi ning süütas tulekahju, teatas linnapea Ihor Terehhov. Kas keegi rünnakus vigastada sai, Terehhov ei täpsustanud.

Ukraina õhuvägi teatas eraldi rakettidest, mis olid teel Sumõ ja Poltava ning Dnipro suunal.

Dnipropetrovski oblasti teatel said oblastis vigastada kaheksa inimest, kellest kaks olid lapsed ning rünnakus hävines mitu hoonet.

Dnipro linnas lasid Ukraina väed alla üheksa raketti ja kolm drooni, kuid rünnakus said pihta elumajad ja üks taristuobjekt.

Ukraina väed jätkasid vastupealetungi vähemalt kahel rindelõigul

Ukraina väed viisid reedel läbi vastupealetungiga seotud tegevusi vähemalt kahel rindelõigul, teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

Venemaa sõjablogijate väitel jätkasid Ukraina väed piiratud mahus rünnakuid Zaporižžja oblasti piiril ja tegid väikseid edusamme Velika Novosilka piirkonnas.

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas, et Ukraina väed tegid edusamme Zaporižžja lääneosas ja Orihhivist kagusuunas. Sõjablogijad väitsid, et Ukraina väed murdsid läbi Vene vägede kaitsest Robotõne lähistel ja liikusid edasi asulaste 1,5 kilomeetri lähedusse.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 580 sõdurit ja 30 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 223 910 (võrdlus eelmise päevaga +580);

- tankid 4024 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 7804 (+6);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 308 (+1);

- suurtükisüsteemid 4015 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 619 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 383 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 3460 (+13);

- tiibraketid 1228 (+14);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6731 (+23);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 548 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.