Bidenit hoitakse Venemaal toimuvaga kursis

"Me jälgime olukorda ning konsulteerime arengute osas liitlaste ja partneritega," üles Valge Maja kõneisik.

Endine CIA Venemaa-operatsioonide juht ja julgeolekuanalüütik Steve Hall ütles, et olukord ei ole võrreldav Prigožini varasemate pretensioonidega Vene sõjaväele, vahendas The Telegraph.

"See võib välja näha nagu Putini tuntud taktika, milles ta pöörab inimesed oma valitsuses üksteise vastu, kuid see on teine liiga," ütles Hall.

Halli sõnul on Kremli jaoks kõige murettekitavam Prigožini lubadus marssida 25 000 mehega Moskvale, mis kõlab nagu riigipööre.

Endine kongressi liige Adam Kinzinger ütles, et Pentagon ja Valge Maja asuvad analüüsima mustemaid stsenaariumeid ning praegune olukord tähendab Venemaale ebastabiilsust. "See on suur löök Venemaale ja suur löök nende sõjalistele jõupingutustele Ukrainas," sõnas ta.