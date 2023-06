Rebo: tõenäoliselt panevad Vene väed wagnerlaste edasi liikumise seisma

"Tõenäoliselt näeme, et Wagneri üksused pannakse seisma või vähemalt seda üritatakse. Ma eeldan, et seal alustatakse ka n-ö suuremat nõiajahti neile, kes ei ole veel oma üksuste juures, on puhkusel ja mujal. Tõenäoliselt alustatakse suurt üle väljaku survet Wagnerile, et nad paneksid relvad maha," ütles Rebo.

Rebo sõnul on sellel kindlasti mõju Venemaa sõjategevusele Ukrainas.

"Ma tooksin siinkohal kindlasti ka välja, et see ei muuda meie julgeolekuolukorda. Viimased 12 tundi on Eesti täpselt samamoodi kaitstud ja sellest otsest sõjalist ohtu Eestile kindlasti ei ole," ütles Rebo.