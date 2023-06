Segadused Venemaal: Wagner lahkus Rostovist ja Lipetski oblastist

Wagneri palgasõdurid lahkusid koos oma juhi Jevgeni Prigožiniga Lõuna-Venemaa linnast Doni-äärsest Rostovist, teatas piirkonna kuberner pühapäeva varahommikul. Pühapäeva pärastlõunal teatasid kohalikud võimud, et Wagner on lahkunud ka Lipetski oblastist,

Oluline 25. juunil kell 14.17:

- Kreml: Wagneri mäss ei mõjuta Venemaa plaane Ukrainas;

Wagneri palgasõdurid lahkusid ka Lipetski oblastist

Wagneri palgasõdurid on lahkunud Lipetsi oblastist, teatasid kohalikud ametnikud pühapäeva pärastlõunal.

Lipetski oblast asub umbes 300 kilomeetri kaugusel Moskvast. Wagneri kolonn, mis oli teel Moskva pole, peatus laupäeval umbes 200 kilomeetri kaugusel Venemaa pealinnast, kui väidetavalt saavutati kokkulepe mässu lõpetamiseks.

Segadused Venemaal: Wagner lahkus Rostovist

Wagneri palgasõdurid lahkusid koos oma juhi Jevgeni Prigožiniga Lõuna-Venemaa linnast Doni-äärsest Rostovist, teatas piirkonna kuberner pühapäeva varahommikul.

"Wagneri kolonn lahkus Rostovist ja suundus oma välilaagritesse," kirjutas kuberner Vassili Golubev Telegramis. Laupäeval olid nad haaranud kontrolli seal asuva Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna staabi üle.

Sotsiaalmeedias levib videolõik, mis näitab Prigožinit sõiduki tagaistmel. Pole selge, kuhu Prigožin sõitis. Videos on kuulda, kuidas Rostovi kohalikud elanikud plaksutavad ja avaldavad Prigožinile toetust. Võimude väitel läheb Prigožin Valgevenesse ja talle ei esitata kriminaalsüüdistusi, vahendas CNN.

Venemaa riiklik meedia teatas pühapäeva varahommikul, et kõik piirangud maanteedel on tühistatud, vahendas CNN.

"Bussi- ja raudteejaamad töötavad tavarežiimil. Piletid on müügil, kõik sihtkohad on graafikus," ütles Rostovi oblasti regionaalpoliitika ja massikommunikatsiooni aseminister Sergei Tjurin.

Sõltumatu Vene ajaleht Novaja Gazeta teatas, et Wagneri sõjamasinad kahjustasid üle 10 000 ruutmeetri teid. Väljaande teatel ütles linnapea Aleksei Logvinenko, et eeldatavasti võtab tee remont aega kaks päeva.

Kreml: Wagneri mäss ei mõjuta Venemaa plaane Ukrainas

Kreml teatas laupäeval, et Wagneri palgasõdurite mäss ei mõjuta Venemaa sõjalist pealetungi Ukrainas, ütles kõrge ametnik.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul ei tule kõne allagi, et Wagneri katki jäetud mäss mõjutab Moskva kampaaniat Kiievi vastu, väites, et Venemaa on Valgevene diktaatorile Aleksander Lukašenkale tänulik tema jõupingutuste eest kriisi vahendamisel.

Peskov väitis, et ei tea, kus Putin asub ning samuti ei tea ta, mida Prigožin hakkab Valgevenes tegema. Peskovi väitel ei arutatud läbirääkimistel Prigožiniga kaadrimuudatusi Vene kaitseministeeriumis.

Girkini väitel toimus Venemaal riigipööre

"Isegi kui eeldada, et "kõik, läheme laiali", jääb vaid tõdeda, et riigipööre on edukalt toimunud. Võimult on vägivaldselt kõrvaldatud (sisuliselt) teine inimene riigis," kirjutas ta. Girkin viitas siin eeldatavasti Venemaa kaitseminister Sergei Šoigule.

Girkin väidab, et üldiselt mingit "mässu" ei olnud.

"Viidi läbi riigipööre. Kas see viidi lõpule või mitte, saame varsti (võib-olla isegi homme) teada," lisas Girkin.

ISW: Prigožini mäss mõjutab suure tõenäosusega ka Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW)hindas, et Jevgeni Prigožini mäss mõjutab suure tõenäosusega Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Hiljutised rahutused mõjutavad ka Venemaa sisepoliitikat.

Mäss paljastas Venemaa julgeolekujõudude nõrkuse, see näitas Putini suutmatust oma vägesid õigel ajal kasutada ning õõnestas veelgi tema jõumonopoli. Vene regulaarväed sattusid naerualuseks, hindas ISW.

Meedia: Šoigu võidakse Wagneri mässu tulemusena ametist kõrvaldada

Vene erasõjafirma Wagner mässu tulemusena võidakse lahkuma sundida kaitseminister Sergei Šoigu, kirjutas pühapäeva portaal Unian. Sama väitis Girkin.

Šoigu ja kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi ametist kõrvaldamine oli Wagneri juhi Jevgeni Prigožini üks põhinõudmisi.

Arvestades, et allika sõnul peatati mäss Prigožinile soodsatel tingimustel, on Vene kaitseministeeriumile lähedase populaarse Telegrami-kanali Rybar teatel alust arvata, et selle tulemusena ministeeriumi juhtkond, sealhulgas Šoigu ja Gerassimov eemaldatakse.

Lääneriikide meedia: USA luureagentuurid kahtlustasid juba juuni keskel, et Prigožin võib astuda samme Venemaa sõjaväelise juhtkonna vastu

Ajaleht The Washington Post viitas anonüümsele USA ametnikule. Ametniku sõnul olid USA võimud juba kaks nädalat tagasi mures selle pärast, mis võib juhtuda Putini võimu ja riigi tuumaarsenaliga. Ajalehe The New York Times andmetel aimasid USA riikliku julgeoleku ametnikud juba kolmapäeval, et Prigožin valmistub tegutsema. Samal päeval teavitati olukorrast ka Bideni administratsiooni ametnikke. Kongressi juhte teavitati neljapäeval.

Vene ajakirjanik: taandumine hävitas Prigožini maine

Erasõjafirma Wagner juhi Jevgeni Prigožini avaldus palgasõdurite liikumise peatamisest Moskva suunal ja "wagnerlaste" naasmisest välilaagritesse kustutas tegelikult tema maine

The Insideri toimetaja Timur Olevski sõnul kaitses Prigožin väljakuulutatud "õigluse marsiga" tegelikult vaid oma ärihuve. Kui "wagnerlaste" juhile lubati, et tema rühmitust laiali ei saadeta, "andis ta tagasikäigu".

"See tähendab, et kui ta rääkis õiglusest kõigi venelaste jaoks, siis ta valetas. Tema eesmärk oli üsna merkantiilne: kaitsta eraõjafirmasid, äri ja ei midagi enamat. Veel üks inimene näitas venelastele, et nad ei hooli õiglusest. See on tema maine hävitamine. Ta kustutas selle," ütles ajakirjanik.

Olevski sõnul näitas Prigožin oma tegevusega, et Venemaal ei saa olema õiglust, nagu pole olnud ka kunagi varem.

"Kõiki, kes uskusid Prigožinisse ja õigluse kaitsmisse, kasutas ta jalamatina. Prigožin on sama, mis Putin, ei erine millegi poolest. Selline Prigožin sobib Putinile, sobib tema meeskonnale," lisas ajakirjanik.

USA erukindral: Prigožini mäss andis Putini režiimile surmava hoobi

"Selles Venemaa ja Ukraina sõjas on käimas kaks eksistentsiaalset võitlust. Üks on vaba Ukraina ellujäämine. Teine võitlus on Kremli sees. See, mida Prigožin on teinud, see lõhestas venelasi, nad kaklesid avalikult. Minu arvates oli see Putinile ja tema režiimi jaoks surmav hoop," hindas USA erukindral Peter Zwack.

WSJ: Venemaal kasvab poliitiline ebastabiilsus

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et oma võimuloleku perioodi jooksul ehitas Putin üles võimsa julgeolekuaparaadi. Kahe aastakümne jooksul tundus võimatu, et Venemaal võib puhkeda organiseeritud mäss Kremli vastu. Wagneri viimane ülestõus suurendab aga väljavaateid, et riigi poliitiline olukord läheb ebastabiilsemaks.

Laupäeva õhtul jõudsid Kreml ja Prigožin Lukašenka vahendusel kokkuleppele. Wagneri võitlejad lahkusid Rostovist.

"Prigožinile tuli aru pähe," ütles strateegiliste ja rahvusvaheliste suhete keskuse (CSIS) teadur Seth Jones.

Moskvas elab umbes 13 miljonit inimest. Moskvat on raskem vallutada kui Rostovit. "Kui nad oleksid jõudnud Moskvasse, oleks neil puudunud üllatusmoment," ütles Jones.

Kokkuvõte varem toimunust

Reede õhtul teatas Wagneri juht Jevgeni Prigožin, et Vene väed ründasid Wagneri tagalalaagrit ja rünnakus hukkus hulk tema võitlejaid.

Laupäeva öösel teatas Prigožin oma võitlejate sisenemisest Venemaa lõunaosas asuvasse Doni-äärsesse Rostovi, kus sisenesid piirkonna sõjaväe ringkonna staapi, politseihoonesse ja kohalikku siseministeeriumi esindusse. Prigožin ütles, et tema juhtimisel on 25 000 võitlejat ning ta kutsus inimesi endaga ühinema.

Rostovi oblastist liikusid wagnerlased edasi läbi Lipetski ja Voroneži oblasti Moskva poole. Ööpäeva jooksul jõudsid Wagneri sõdurid umbes 200 kilomeetri kaugusele Moskvast. Siis väitsid aga Kreml ja Prigožin, et jõudsid Lukašenka vahendusel kokkuleppele. Pärast kokkulepet asusid Wagneri sõdurid Doni-äärsest Rostovist ja muudelt aladelt lahkuma.