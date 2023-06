Ukraina kaitseministeeriumi teatel viivad riigi väed läbi aktiivseid pealetungioperatsioone mitmes suunas korraga ning Kiiev teatas, et Ukraina väed teevad Bahmuti ümbruses edusamme. Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäeval, et Vene armee on Zaporižžja ja Hersoni suunal kaitsepositsioonil ja üritab tagasi tõrjuda Ukraina vägede rünnakuid.

Ukraina väed teevad Bahmutis edusamme

Ukraina kaitseministeeriumi teatel viivad riigi väed läbi aktiivseid pealetungioperatsioone mitmes suunas korraga. Bahmuti suunal intensiivistab Ukraina rünnakuid Vene vägede kaitsepositsioonide vastu. Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et Ukraina väed teevad Bahmuti ümbruses edusamme.

Venemaa kaitseministeerium väitis juba reedel, et Ukraina väed kasutavad ära Wagneri mässu, et alustada pealetungi Bahmuti suunal.

Ukraina väed jätkavad pealetungi ka lõunarindel. Maljar teatas, et riigi lõunaosas käivad ägedad lahingud. Vene sõjablogijad väidavad, et Ukraina väed jätkavad Robotõne ründamist. Blogijad väidavad, et Ukraina väed on jõudnud asula lähedusse. Vene blogijad väidavad veel, et Venemaa saatis piirkonda Spetsnazi üksuseid. Sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina üksused jõudsid Dnepri idakaldale ning Antonivka ümbruses käivad lahingud.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäeval, et Vene armee on Zaporižžja ja Hersoni suunal kaitsepositsioonil ja üritab tagasi tõrjuda Ukraina vägede rünnakuid, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvat üheksat asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina: Venemaa pommitamise tõttu hukkus Nikopolis üks inimene

Dnipropetrovski oblastis Nikopolis sai Venemaa pommitamise tõttu surma üks 71-aastane mees, teatas Dnipropetrovski oblasti kõrge ametnik. Ametniku sõnul pommitas Venemaa elamuid ja taristut. Linnas elab umbes 115 000 inimest ja see asub Kahhovka veehoidla lähedal.