Jaanipühade ajal hukkus liikluses kolm inimest

22. juunil toimus Raplas raske liiklusõnnetus, milles hukkus suurel kiirusel teelt välja sõitnud ja turvarihmaga kinnitamata 19-aastane juht.

Traagiline õnnetus toimus ka 24. juunil, kus perre kuuluva sõiduki alla jäi 3-aastane laps ja suri sündmuskohal. Sõidukit juhtinud mees oli kaine.

Pühapäeval sai politsei kella 11 paiku teate möödujalt, et Võru maakonnas Tagakolga külas on sõiduk kraavis, mille juht on hukkunud. Selle juhtumi asjaolud ja juhi võimaliku joobe selgitab välja menetlus.

PPA operatiivjuht Tago Trei ütles, et kui välja arvata traagilised liiklusõnnetused, möödusid jaanipidustused rahulikult.

Politsei jaoks oli 23. ja 24. juunil väljakutseid tavapärasest rohkem, kuid raskete tagajärgedega avaliku korra sündmuseid ei olnud. Politseinikud teenindasid nendel päevadel kokku ligikaudu 2020 väljakutset ning enamikel kordadel olid juhtumid seotud alkoholi liigtarvitamisest tekkinud olukordadega. Perevägivallajuhtumeid olid jaanipühade ajal 136.

"Näiteks ühel juhul sai politsei väljakutse Lääne-Viru maakonda Tapa valda, kus elukaaslaste vahel tekkis tüli peolt ära mineku osas ning mees lõi korduvalt oma naist. Mees peeti kinni ja tema pidustused lõppesid jaoskonnas," ütles Trei. .

Jaanide ajal oli politsei pühapäeva keskpäevaks kontrollinud enam kui 23 000 juhi kainust, kellest 103 juhti olid alkoholijoobes. Politsei on tabanud ka 100 kiiruseületajat.

"Oli ka inimesi, kes läksid alkoholijoobes tõukerattaga sõitma ja kukkusid. Pühapäeva öösel sõitis Tallinnas Lasnamäel joobes 43-aastane mees tõukerattaga, kaotas tasakaalu ja kukkudes murdis oma käeluu. Mees toimetati abi saamiseks haiglasse. Laupäeval kukkus ka Rae vallas oma isikliku tõukerattaga 50-aastane naine ja sai viga. Ka tema oli enne sõitu alkoholi joonud," rääkis Trei.