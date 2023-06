Piirivalvurid pidasid Setomaal kinni 11 Afganistani kodanikku

Kaheksa täiskasvanut ja kolm last avastati piiriäärsel alal liikumas pühapäeva hommikul kella viie paiku. Kinnipeetute seas on kuus meest, kaks naist ja kolm last. Kiirabi andis inimestele esmaabi ja nendega käivad menetlustoimingud, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA).

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et piirivalvurid tuvastasid inimeste ajutise kontrolljoone ületuse ja nad peeti seal kinni.

"Täiendava kontrolli käigus rohkem ebaseaduslikke piiriületajaid või jälgi, mis viitaksid piiri ületamisele, ei leitud," rääkis Virk ja lisas, et ka kogukond on politseile täiendavate silmade ja kõrvade eest, mistõttu julgustab kõiki elanikke, kes märkavad piiriäärsetel aladel ringi liikumas võõra päritoluga inimesi, sellest kohe ka teavitama politseid.

Kõik täpsemad asjaolud, sealhulgas see, kuidas Afganistani kodanikud piiriäärsele alale jõudsid, mis põhjusel Eestisse saabuti ja mis oli tegelik sihtriik, on selgitamisel.