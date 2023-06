WSJ: USA muretseb Vene tuumaarsenali tuleviku pärast

Eelmisel nädalal toimus Venemaal palgasõdurite mäss Moskvas asuva keskvalitsuse vastu ning USA muretseb üha rohkem, et maailma suurimas tuumariigis võib puhkeda kaos. Washington teatas, et jälgib Venemaa tuumaarsenali väga tähelepanelikult.

USA võimud teatasid pühapäeval, et pole märganud, et Venemaa tuumajõudude tegevuses oleks midagi ebatavalist. Prigožini mässu tõttu on aga Vladimir Putini maine langenud ajalooliselt madalale tasemele. USA muretseb nüüd üha rohkem, et Vene tuumarelvad võivad sattuda valedesse kätesse.

"Iga kord, kui olemas on suur riik nagu Venemaa, milles on näha ebastabiilsust, siis on see murettekitav. Mis puudutab nende tuumarelvasid, siis me pole muutusi märganud. Aga me jälgime olukorda väga hoolikalt," ütles pühapäeval USA välisminister Antony Blinken.

Venemaa alustas eelmise aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas. Siis hakkas Putin üha rohkem ähvardama, et võib kasutada tuumarelva. USA hoiatas, et tuumarelvade kasutamine tooks Venemaale kaasa katastroofilised tagajärjed. Nädalavahetusel tekkis läänes aga uus mure. Lääs kardab nüüd, et keskvõim võib kaotada kontrolli oma tuumaarsenali üle.

Venemaa tuumaarsenalis on umbes 4500 relva. Need paiknevad üle kogu riigi, vahendas The Wall Street Journal.

USA on teatanud, et Washington ei plaani sekkuda Venemaa sisepoliitilistesse võitlustesse. Lääs peab Putinit vaenlaseks, kuid ei taha näha kaost, mis võib seada ohtu Venemaa tuumaarsenali turvalisuse. Mõned USA ametnikud ütlesid, et pole teada, kui tõhusalt suudaksid Vene tuumaarsenali kaitsvad julgeolekujõud reageerida, kui nad päriselt proovile pannakse. Nädalavahetusel hõivas Wagner vastupanuta Rostovi.