Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Janno Märk ja Andres Kasekamp

Ukraina vastupealetung on edenenud oodatust aeglasemalt, tõdes läinud nädalal president Zelenski. Miks see on nii ja millised on viimased sündmused rindel, seda kommenteerib kolonel Janno Märk.

Professor Andres Kasekamp selgitab USA ja Kanada poliitilist ning sõjalist rolli Ukraina liitlaste eestvedajana.

Lisaks võtab "Ukraina stuudio" ühendust järjekordselt Ukrainasse sealseid sündmusi kajastama sõitnud ERR-i ajakirjanike Anton Aleksejevi ja Kristjan Svirgsdeniga.