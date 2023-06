Helsingi abilinnapea graffiti eemaldamiseks tuli peatada rongiliiklus

Soome pealinna Helsingi kultuurivaldkonna abilinnapea Paavo Arhinmäki jäi ühes oma sõbraga jaanipühade ajal vahele graffiti joonistamisega. Graffiti asus raudteelõigu kõrval, mis suundub Vuosaari sadamasse.

Esmaspäevaks oli volitamata kunstiteos raudtee äärest eemaldatud, vahendas Yle. Graffiti eemaldamiseks peatati rongiliiklus, kuna raudtee ääres on inimeste liikumine ohutuse tagamiseks keelatud.

Paavo Arhinmäki ise arvab, et graffiti tegemisega vahele jäämine ei takista tal jätkamast Helsingi abilinnapea ametikohal. Itä-Uusimaa politsei teatel uuritakse toimunut kriminaaljuurdluse käigus, kuna tekitati kahju ja segati raudteeliiklust.

Graffiti peal ilutses tekst "world domination and great career moves.". Paavo Arhinmäki ise arvab, et tegu oli naljaga, mis osutus siiski liiga tõeseks. Graffitil olnud tekst viitas, et võimupositsioonil olemist ei tohiks kuritarvitada. Arhinmäki samas kinnitas hiljuti Yle-le, et kahetseb tehtut ning tunnistab enda vastutust.

Paavo Arhinmäki kuulub Soome Vasakliitu (Vasemmistoliitto). Arhinmäki oli 2012. aasta Soome presidendivalimistel Vasakliidu presidendikandidaat.