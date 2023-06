Eesti Gaas sai loa Läti maagaasi jaotusvõrgu ostmiseks

Eesti Gaas sai Läti valitsuselt ja konkurentsiametilt nõusoleku Latvijas Gaze tütarfirma Gaso ja Läti maagaasi jaotusvõrgu omandamiseks. Eesti Gaasi omanik Infortar on loa saamist oodanud, et liikuda edasi börsile minemise plaaniga.

Eesti Gaas sõlmis lepingu Latvijas Gaze tütarfirma Gaso omandamiseks tänavu aprilli keskel, valitsus andis tehingule nõusoleku juuni alguses ning konkurentsiamet eelmise nädala lõpus. Ostutehingu maksumus ületab 120 miljonit eurot.

Eesti Gaasi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on ettevõtte ost loogiline areng, kuna Eesti ja Läti gaasivõrk on olemuselt üks süsteem. "Meie kui ettevõte jaoks on Läti jaotusvõrgu omandamine aga oluliseks sammuks Eesti Gaasi laienemisel piirkonnas suurimaks erakapitalil energiafirmaks," sõnas ta.

Lätilt ettevõtte ostmiseks loa saamine annab Eesti Gaasi omanikfirmale Infortarile ka võimaluse liikuda edasi börsile mineku plaaniga.

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt ütles mais, et Infortaril oli võimalik korraldada aktsiate esmane avalik pakkumine juba kevadel, kuid Läti jaotusvõrgu ostmisel on ettevõttele oluline mõju, mille tõttu lükkus börsile minemise plaan sügisesse.

Läti maagaasi jaotusvõrgu torustik ulatub 5420 kilomeetrini, ettevõttel on üle 375 000 kliendi.

Eesti Gaas tegutseb Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas.