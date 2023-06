Hanschmidt: Gaso ostmine annab Infortarile võimaluse IPO-ga edasi liikuda

Hanschmidti sõnul läks Lätilt ettevõtte ostmiseks loa saamise protsess positiivselt kiiresti, aega otsustamiseks oleks olnud oktoobri lõpuni. Taotluse ettevõtte ostmiseks andis Infortar sisse aprillis, Läti valitsus langetas otsuse mais ning konkurentsiamet 22. juunil.

"Me konsolideerime ta AS Infortari gruppi. Praegusel momendil töö käib, juulis tuleb kõik arveldused ära teha, maksta selle eest, grupp üle võtta ja sügisel on juba uus grupi aruandlus, kus on kaasatud ka Gaso," ütles Hanschmidt.

Hanschmidt märkis, et Infortaril oli börsile minemiseks juba prospekt valmis, kuid kuna tekkis võimalus osta Gaso oli valik, kas investeerida või börsile minna. "Vaatasime, et meie tulevastele aktsionäridele, investoritele on kasulik, kui me Gaso ostame. Tänu sellele läks börsileminek ka edasi. Aga loodame, et suve jooksul konsolideerime ära ja saame sügisel oma IPO protsessi jätkata," sõnas ta.

Kas ettevõte plaanib Eesti Gaasi ja Gaso ettevõtetena liita, on veel kaalumisel, sõnas Hanschmidt. "Kuna tegemist on Lätis ikkagi monopoolse ettevõttega, siis peame seda lahku lööma meie müügivõrgust. Mida saan täna öelda – konsolideerime ta Infortari gruppi, aga kuidas konkreetne juhtimine saab olema, seda ütleme juuli lõpus."

"IPO uudistega, ma arvan, et tuleme sügisel välja," sõnas Hanschmidt. Infortar on IPO läbiviimiseks valinud nõustajad ning sihid on seatud, kuid neid on vara välja öelda, märkis ta.

Hanschmidt sõnas, et kõik sõltub Gaso Infortari gruppi integreerimisest, mis on mahukas töö, kuna Gaso on suur ettevõte, milles töötab 900 inimest, Infortari kontsernis on samal ajal 450 töötajat.

"Paralleelselt teeme investoritega eelkohtumisi. Praegusel momendil on väga positiivne tagasiside, kõik ootavad, et me tuleksime börsile. Loodan, et see sügisel juhtub," rääkis Hanschmidt.

Hanschmidt nentis, et ettevõttel on silmapiiril veel investeerimisvõimalusi, kuid esmalt on vaja teha tööd Gasoga. "Igal juhul oleme kasvuvõimalustele orienteeritud," ütles ta.