USA vabariiklased tahavad klassikalist arhitektuuri föderaalhoonetele

Ameerika Ühendriikide Kongressi vabariiklased esitasid nii esindajatekojas kui ka senatis sel kuul seaduseelnõu (Beautifying Federal Civil Architecture Act), mille kohaselt peaks USA föderaalvalitsus föderaalhoonete rajamisel eelistama klassikalist arhitektuuri, kirjutas Bloomberg.

Tegu on ideeliselt sarnase ettepanekuga, mis oli algselt mõttes endisel USA presidendil Donald Trumpil kui ta allkirjastas oma ametiaja lõpuperioodil 2020. aasta detsembris määruse (executive order), mille kohaselt peavad kõik uued föderaalhooned olema ilusad. Bloomberg meenutas, et tegu oli ebamäärase suunisega, mille Joe Biden ametisse astudes kiirelt tühistas. Varem samal aastal ringles samasisulise määruse mustand, mis oleks nõudnud kõikide föderaalhoonete puhul klassikalise stiili kasutamist, mis oleks sisuliselt keelustanud moodsa arhitektuuri föderaalhoonete puhul.

USA vabariiklaste uus eelnõu ei keelustaks otseselt modernistlikke lähenemisi, kuid see tekitaks täiendavat bürokraatiat mitme vähem soositud 20. sajandi arhitektuuristiili suunas, nagu brutalism ja dekonstruktivism. Kuna demokraadid ei toeta seda eelnõud ei esindajatekojas ega senatis, siis ei saa sellest eelnõust tõenäoliselt seadust.

Samas ühtib eelnõu esitamine USA valitsuskontrolli ameti (Government Accountability Office - GAO) raporti avaldamisega. Raportis kritiseeritakse kuidas USA föderaalvalitsus valib arhitekte ja insenere suurte projektide tarbeks. Bloomberg tõi esile, et kui varem oli klassikalise arhitektuuri esteetika edendamine USA-s väga nišiküsimus, siis on see nüüdseks muutunud suuremaks poliitiliseks vaidluskohaks põhivoolu poliitikas. Nii USA valitsuskontrolli ameti GAO raporti kui ka vabariiklaste eelnõu keskmes on USA föderaalvalitsuse hooneid telliv General Services Administration (GSA).