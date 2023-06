Riigikogu juhatus ootab arupärimiste esitamisele lahendust vanematekogult

Riigikogu juhatus arutas teisipäeval, kuidas lahendada olukorda, kus opositsioon külvas obstruktsiooni ajal parlamendi üle sadade arupärimiste ja seaduseelnõudega.

Riigikogu juhatus ise mingit kokkulepet ja lahendust ei otsinud, vaid ootab lahendust laiemalt ringilt.

"Me jõudsime seisukohale, et me kutsume kokku riigikogu vanematekogu, et arutada seda olukorda, kuhu oleme jõudnud, ja seda, mida ette võtta riigikogu menetlusse antud eelnõude ja arupärimistega. Nende hulk on praegu väga suur ja neid mõistliku aja jooksul menetleda saab olema äärmiselt keeruline. Me arutame seda küsimust riigikogu vanematekogus ja üritame siis leida juba järgmisi lahendusi," rääkis riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200).

Juhatuses opositsiooni esindav Jüri Ratas (KE) eriti optimistlik ei ole.

"Praeguseks üle antud arupärimised, mille riigikogu esimees on juba edastanud valitsusele – ma ei näe, et seal on kuidagi teistmoodi võimalik leida kokkulepet, kui arupärijad, kui nad on nõus sellega, et võtavad oma arupärimised tagasi. Kui seda nõusolekut ei tule ja seda poliitilist kompromissi või konsensust ei leita, siis ütleb meie kodu- ja töökord, et 20 tööpäeva jooksul tuleb valitsusel nendele vastus anda. Kas see tähendab erakorralisi istungeid, kas see tähendab, kui sügishooaeg on alanud, täiendavaid istungeid, seda kõike tuleb siis vanematekogus arutada," rääkis Ratas.

Tuleviku suhtes on kokkuleppele jõudmine aga võimalik. Juhatus tundub olevat üksmeelel, et sisseantavate eelnõude ja arupärimiste arv võiks oluliselt väheneda.

"Leidsime, et lähtuvalt riigikohtu otsusest riigikogu juhatus asub seisukohale, et eelnõusid ja arupärimisi tohib riigikogu menetlusse anda mõistlikus mahus," ütles Hussar.

"Antud juhul me lähtume sellest, et riigikogu juhatusel ja istungi juhatajal on õigus otsustada selle üle, milline on see mõistlik määr. Aga see võib ka päevade kaupa varieeruda. Me lähtusime viimastel istungitel sellest, et pool tundi aega arupärimiste ja eelnõude üleandmiseks on mõistlik määr. Aga see võib olla ka pikem. See kõik on kaalumise koht," selgitas Hussar.

Ka Jüri Ratas arvab, et vanematekogu võiks selles küsimuses kompromissi leida.

"Jah, ma arvan küll, et vanematekogus, kus on nii opositsioon kui ka koalitsioon, on ainus mõistlik tee selle patiseisu lahendamiseks. Tegelikult sellest ummikteest ei võida ei opositsioon ega ka koalitsioon, kui riigikogu töö jääb ka sügishooajaks umbe," rääkis Ratas.

"Loomulikult tuleb leida mingisugust kompromissi. Ma arvan, et arupärimisi on umbes 280, millele ministrid täna peavad vastama, kus riigikogu esimees on selle edastanud juba valitsusele. Selge on see, et kui me arupärimisele arvestame poolteist tundi, siis neid arupärimisi vastab ikka õige mitu aastat," kommenteeris Ratas.

Riigikogu vanematekogu koguneb 11. juulil. Vanematekogu koosneb riigikogu juhatuse liikmetest ja riigikogu fraktsioonide esimeestest.