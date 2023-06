Ilm püsib vihmahoogudega

Kolmapäeva öö hakul on taevas ida pool selgem, lääne pool vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning on äikest. Pärast südaööd on aga selge ja sajuta. Kohati on udu. Tuul puhub idakaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb vahemikku 11 kuni 16 kraadi.

Hommik on selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Kohati võib olla veel udu. Puhub idakaare tuul 1 kuni 4, saarte rannikul kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 20 kraadi.

Päev möödub vahelduva pilvisususega. Mitmel pool sajab hoovihma ning kõmistab ka äikest. Tuul puhub valdavalt kirdest- ja põhjast 2 kuni 7 meetrit sekundis, kuid äikesega kaasnevad tuuleiilid on üle 15 meetri sekundis. Sooja on kuni 26 kraadi.

Õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning võib olla ka äikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 2 kuni 8, saarte rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning termomeeter näitab 19 kuni 22 kraadi.

Nädalavahetusel on nii päikest kui ka vihma. Iga päev on oodata kohati hoovihma ja ka äikest. Suurimad sajud jäävad ilmselt laupäevale. Neljapäev ja reede toovad kaasa päris kuumad õhutemperatuurid ning väljas on oodata maksimaalselt kuni 28 kraadi.

Laupäeval algava juuli esimesed päevad on samuti soojad, kuid temperatuur tuleb mõne kraadi võrra allapoole.