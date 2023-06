Venemaa raketirünnakus Kramatorskile hukkus 11 inimest, sh kolm last. Inimesi veel otsitakse rusude alt. USA kaitseministeeriumi hinnangul on peale Wagneri mässu Venemaal siiski Wagneri grupeeringu võitlejaid Ukraina territooriumil. Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba hinnangul kestis Wagneri mäss liiga lühikest aega, et rindeolukorda mõjutada.

Zelenski: Ukraina ei soostu eales Venemaaga käiva sõja külmutamisega

Ukraina ei soostu kunagi Venemaaga käiva sõja külmutamisega, ütles kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

"Iga külmutatud tüli on sõda. Sõda, mis kindlasti uuesti lahvatab ja küsimus on ainult millal? Mitu inimelu see võtab? Seetõttu peab rahu olema aus," ütles Zelenski ülemraadale.

"Just nimelt seetõttu tõuseb Ukraina rahuvalemist üleüldist kasu: Ukraina ei nõustu kunagi ühegi külmutatud tüli variandiga," rõhutas Zelenski.

Šveitsi parlament ei lubanud mahakantud tanke Ukrainale saata

Šveitsi liidunõukogu lükkas tagasi relvakontserni Ruag AG taotluse anda Ukrainale üle 96 varem kasutuselt maha võetud tanki Leopard 1 A5, vahendas portaal Unian kolmapäeval Šveitsi valitsuse ametlikku teadet.

Selle kohaselt taotles Ruag AG 27. aprillil Šveitsi majandussekretariaadilt luba müüa 96 kasutatud põhilahingutanki Leopard 1 A5. Neid hoitakse praegu Itaalias ega ole kasutuskõlblikud. Need taheti Saksamaal remontida ja seejärel Ukrainasse edasi saata.

"Liidunõukogu jõudis järeldusele, et 96 tanki müük ei ole kehtiva seaduse alusel võimalik. See samm oleks eelkõige vastuolus sõjamaterjalide seadusega ja tooks kaasa erapooletuspoliitika muutmise," öeldi Šveitsi valitsuse avalduses.

Reznikov: Ukraina vastupealetungi põhisündmus pole veel alanud

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles intervjuus Financial Timesile, et paari küla vabastamine Vene okupatsioonist pole veel Kiievi plaanitud vastupealetungi põhisündmus. Reznikov lubas, et kui see juhtub, siis kõik näevad seda. Ukraina kaitseminister kinnitas, et Ukraina pole veel oma põhilisi reserve vasturünnakus kasutusele võtnud.

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul on Ukraina relvajõud vabastanud ligikaudu 300 ruutkilomeetrit Vene okupatsiooni alt. Kiiev on ametlikult tunnistanud sellest vaid poole vabastamist. Reznikovi sõnul pole Ukraina osadest edusammudest avalikult teada andnud, et mitte omi sõdureid ohtu seada. Siiski on ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnistanud, et Ukraina vägede edenemine on olnud oodatust aeglasem.

Oleksi Reznikovi sõnul ei soovi mõnikord ka Vene väed teatada mööda käsuliini ülespoole, et mõned konkreetsed alad on kaotatud Ukraina vägedele.

Reznikov lisas, et ootab NATO Vilniuse tippkohtumiselt selget signaali. Ukraina kaitseminister tunnistas, et sõjategevuse perioodil ei saa Ukraina NATO-ga liituda. Reznikov rõhutas lisaks, et Ukraina on ainus riik maailmas, kel on kogemusi kuidas NATO relvastusega Vene vägesid lüüa.

Leedu ostab Ukrainale kaks NASAMS-i õhutõrjesüsteemi

Leedu president Gitanas Nauseda läheb kolmapäeval Kiievisse. Kohapeal teatab Nauseda Leedu otsusest osta Ukrainale kaks NASAMS-i õhutõrjesüsteemi. Vastav lepe õhutõrjesüsteemide ostuks sõlmiti Leedu ja Norra ettevõtte Kongsberi vahel. NASAMSid saadetakse Nauseda sõnul Ukrainasse lähiajal, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

NASAMS-i õhutõrjesüsteemide Ukrainale saatmisest teatas juuni keskel ka USA. Aprillis tõi Hispaania NASAMS-i süsteemi neljaks kuuks ka Eestisse.

Leedu saadab Ukrainale 11 M113 soomukit

Leedu kaitseminister Arvydas Anusauskas teatas neljapäeval Leedu otsusest saata Ukrainale mitte ainult NASAMi õhutõrjesüsteemid, vaid ka 10 USA päritolu M113 soomukit. Leedu poolt Ukrainale antud soomukite arv ulatub 72ni.

Ukraina õhutõrje tulistas öösel alla kuus Shahedi drooni

Ukraina õhuväe teatel tulistas õhutõrje öösel alla kuus Shahed 136/131 drooni. Rünnak tuli kagu poolt.

Pentagon: Wagneri võitlejad on veel Ukraina territooriumil

USA kaitseministeeriumi esindaja Patrick Ryder kinnitas, et nädalavahetusel mässanud Wagneri palgasõdurite grupeeringu võitlejad on jätkuvalt Ukrainas, vahendas CNN. Ryderi sõnul ei ole USA Wagneriga seotud sündmuste tõttu oma kaitsehoiakut muutnud.

USA luure: kindral Surovikin teadis Wagneri mässuplaanist

Ameerika Ühendriikide luureinfo kohaselt teadis Vene kindral Sergei Surovikin Wagneri grupeeringu mässuplaanidest Vene väejuhatuse vastu, kirjutas The New York Times. Lehega suhelnud allikate sõnul püüab USA selgeks teha, et kas Surovikin aitas kuidagi kaasa Jevgeni Prigožini plaanidele.

Kreml väitis kolmapäeval, et armee kõrge kindral polnud Wagneri plaanidega kursis. Samuti väitis Kreml kolmapäeval, et Venemaa ründab Ukrainas ainult sõjaväega seotud sihtmärke.

Kuleba: Wagneri mäss kestis liiga lühikest aega rindeolukorra mõjutamiseks

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles intervjuus CNN-le, et Vene palgasõdurite grupeeringu Wagneri mäss kestis liiga vähe aega, et mõjutada Vene sõdurite võitlusvaimu Ukrainas. Kuleba sõnul oleks see mõjunud demoraliseerivalt, kui see oleks kestnud veel 48 tundi.

Stoltenberg: NATO on valmis end kaitsma Valgevene ja Venemaa vastu

NATO kaitsealliansi peasekretär Jens Stoltenberg ütles teisipäeval peetud pressikonverentsil Haagis, et kaitseallianss on valmis oma liikmeid kaitsma Valgevene ning Venemaa vastu. Stoltenbergi sõnul on nädalavahetusel Venemaal toimunu Venemaa siseasi. Ajakirjanike küsimustele vastates ütles Stoltenberg, et praegu on veel vara hinnata Wagneri sõdurite Valgevenesse saatmise mõjusid.

Venemaa raketirünnakus Kramatorskile hukkus 11 inimest

Ukraina päästeteenistus teatas kolmapäeva õhtul sotsiaalmeedias, et raketirünnaku tõttu hukkus 11 inimest, vahendas BBC. Hukkunutest kolm olid lapsed. Viga sai kokku vähemalt 56 inimest. Päästjad otsivad raketirünnakus hävinud hoone rususid ja otsivad inimesi, kes võivad veel rusude all olla.

Kunagi 150 000 elanikuga Kramatorsk on viimane Ukraina kontrolli all olev suurem linn riigi idaosas. See asub rindejoonest umbes 30 kilomeetri kaugusel.

Varem teatati, et esialgsetel andmetel kasutati rünnakus S-300 õhutõrjerakette.

Zelenski: Kramatorski rünnak näitab, et Venemaa peab lüüa saama

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et Venemaa raketirünnak Kramatorskile ja iga selline terrorirünnak üha uuesti ja uuesti näitab, et Venemaa väärib ainult lüüasaamist ja tribunali. Zelenski sõnul tuleb õiglase kohtupidamise ette tuua kõik Vene mõrvarid ja terroristid.

Volodõmõr Zelenski mainis oma õhtuses pöördumises lisaks, et suhtles hiljuti Norra peaministriga, keda tänas Norra antud sõjalise, majandusliku ja poliitilise toetuse eest. Zelenski selgitas Norra peaministrile ka Ukraina sõjalisi vajadusi ning Ukrainale lääneriikide hävituslennukite tarnet ning eesootavat NATO kaitsealliansi tippkohtumist Vilniuses.

ISW: Ukraina jätkab ründeoperatsioone Velika Novosilka suunal

Rahvusvahelise sõjauuringute instituut (ISW) kinnitas, et Ukraina väed on hõivanud mõned positsioonid Dnipro vasakkaldal Antonivka silla lähistel. Geolokeeritud videoklippide najal on võimalik näha seal lahinguid pidamas ka Vene üksuseid. ISW tõi esile, et Ukraina kindralstaap mainis samuti Vene õhulööke Oleški piirkonnas, mis viitab samuti Ukraina üksuste tegutsemisele seal piirkonnas.

Vene väed jätkavad samas pealetungioperatsioone Ida-Ukrainas Svatove ja Kreminna kandis. Ukraina peastaap teatas hiljuti, et Vene väed tegid ebaeduka ründeoperatsiooni Stelmahhivka kandis, mis asuv Svatovest 15 kilomeetrit loodes.

Samuti tunnistas üks tuntud Vene sõjablogija, et olukord Vene vägede jaoks on Soledaris väga keeruline. Sama allikas väitis, et Ukraina väed tegid ebaedukaid pealetungioperatsioone Bahmutist edelas ning samuti Kurdjumivka kandis.

Samuti tõi ISW esile, et Zaporižžja oblastis Venemaa poolt ametisse pandud Vladimir Rogovi väitel tegid Ukraina väed Orihhivi kandis vastupealetunge kaotatud alade tagasisaamiseks.

Samas Ukraina Velika Novosilka rünnakusuuna kohta kinnitas Ukraina peastaabi esindaja Andri Kovalev hiljuti, et Ukraina väed tegid sealkandis edukaid pealetungioperatsioone. Rünnakud olevat Velika Novosilkast lõunas ja kagus. Üks tuntud sõjablogija väitis lisaks, et Ukraina väed edenesid ja hiljuti vabastatud Rivnopilist lõuna poole. Rivnopil asub Velika Novosilkast umbes kümme kilomeetrit edelas.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 930 sõdurit ja kuus suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 227100 (võrdlus eelmise päevaga + 930);

- tankid 4036 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 7847 (+13);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 308 (+0);

- suurtükisüsteemid 4089 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 627 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 387 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3499 (+7);

- tiibraketid 1261 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6774 (+2);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 563 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.