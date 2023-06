Venemaa raketirünnakus Kramatorskile hukkus kaheksa inimest, sh kolm last. Inimesi veel otsitakse rusude alt. USA kaitseministeeriumi hinnangul on peale Wagneri mässu Venemaal siiski Wagneri grupeeringu võitlejaid Ukraina territooriumil. Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba hinnangul kestis Wagneri mäss liiga lühikest aega, et rindeolukorda mõjutada.

Oluline 28. juunil kell 7.42:

- Pentagon: Wagneri võitlejad on veel Ukraina territooriumil;

- Kuleba: Wagneri mäss kestis liiga lühikest aega rindeolukorra mõjutamiseks;

- Venemaa raketirünnakus Kramatorskile hukkus kaheksa inimest, sh kolm last ja veel 56 inimest sai rünnakus viga;

- ISW: Ukraina jätkab ründeoperatsioone Velika Novosilka suunal ning olukord Vene vägede jaoks Soledaris on keeruline.

Pentagon: Wagneri võitlejad on veel Ukraina territooriumil

USA kaitseministeeriumi esindaja Patrick Ryder kinnitas, et nädalavahetusel mässanud Wagneri palgasõdurite grupeeringu võitlejad on jätkuvalt Ukrainas, vahendas CNN. Ryderi sõnul ei ole USA Wagneriga seotud sündmuste tõttu oma kaitsehoiakut muutnud.

USA luure: kindral Surovikin teadis Wagneri mässuplaanist

Ameerika Ühendriikide luureinfo kohaselt teadis Vene kindral Sergei Surovikin Wagneri grupeeringu mässuplaanidest Vene väejuhatuse vastu, kirjutas The New York Times. Lehega suhelnud allikate sõnul püüab USA selgeks teha, et kas Surovikin aitas kuidagi kaasa Jevgeni Prigožini plaanidele.

Kuleba: Wagneri mäss kestis liiga lühikest aega rindeolukorra mõjutamiseks

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles intervjuus CNN-le, et Vene palgasõdurite grupeeringu Wagneri mäss kestis liiga vähe aega, et mõjutada Vene sõdurite võitlusvaimu Ukrainas. Kuleba sõnul oleks see mõjunud demoraliseerivalt kui see oleks kestnud veel 48 tundi.

Stoltenberg: NATO on valmis end kaitsma Valgevene ja Venemaa vastu

NATO kaitsealliansi peasekretär Jens Stoltenberg ütles teisipäeval peetud pressikonverentsil Haagis, et kaitseallianss on valmis oma liikmeid kaitsma Valgevene ning Venemaa vastu. Stoltenbergi sõnul on nädalavahetusel Venemaal toimunu Venemaa siseasi. Ajakirjanike küsimustele vastates ütles Stoltenberg, et praegu on veel vara hinnata Wagneri sõdurite Valgevenesse saatmise mõjusid.

Venemaa raketirünnakus Kramatorskile hukkus kaheksa inimest

Ukraina päästeamet teatas kolmapäeva hommikul, et Kramatorskis on kella seitsme seisuga hommikuks leitud rusude alt kaheksa inimese surnukehad. Hukkunutest kolm olid lapsed. Viga sai kokku 56 inimest. Päästjad otsivad raketirünnakus hävinud hoone rususid ja otsivad inimesi, kes võivad veel rusude all olla.

Kunagi 150 000 elanikuga Kramatorsk on viimane Ukraina kontrolli all olev suurem linn riigi idaosas. See asub rindejoonest umbes 30 kilomeetri kaugusel.

Varem teatati, et esialgsetel andmetel kasutati rünnakus S-300 õhutõrjerakette.

Zelenski: Kramatorski rünnak näitab, et Venemaa peab lüüa saama

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et Venemaa raketirünnak Kramatorskile ja iga selline terrorirünnak üha uuesti ja uuesti näitab, et Venemaa väärib ainult lüüasaamist ja tribunali. Zelenski sõnul tuleb õiglase kohtupidamise ette tuua kõik Vene mõrvarid ja terroristid.

Volodõmõr Zelenski mainis oma õhtuses pöördumises lisaks, et suhtles hiljuti Norra peaministriga, keda tänas Norra antud sõjalise, majandusliku ja poliitilise toetuse eest. Zelenski selgitas Norra peaministrile ka Ukraina sõjalisi vajadusi ning Ukrainale lääneriikide hävituslennukite tarnet ning eesootavat NATO kaitsealliansi tippkohtumist Vilniuses.

ISW: Ukraina jätkab ründeoperatsioone Velika Novosilka suunal

Rahvusvahelise sõjauuringute instituut (ISW) kinnitas, et Ukraina väed on hõivanud mõned positsioonid Dnipro vasakkaldal Antonivka silla lähistel. Geolokeeritud videoklippide najal on võimalik näha seal lahinguid pidamas ka Vene üksuseid. ISW tõi esile, et Ukraina kindralstaap mainis samuti Vene õhulööke Oleški piirkonnas, mis viitab samuti Ukraina üksuste tegutsemisele seal piirkonnas.

Vene väed jätkavad samas pealetungioperatsioone Ida-Ukrainas Svatove ja Kreminna kandis. Ukraina peastaap teatas hiljuti, et Vene väed tegid ebaeduka ründeoperatsiooni Stelmahhivka kandis, mis asuv Svatovest 15 kilomeetrit loodes.

Samuti tunnistas üks tuntud Vene sõjablogija, et olukord Vene vägede jaoks on Soledaris väga keeruline. Sama allikas väitis, et Ukraina väed tegid ebaedukaid pealetungioperatsioone Bahmutist edelas ning samuti Kurdjumivka kandis.

Samuti tõi ISW esile, et Zaporižžja oblastis Venemaa poolt ametisse pandud Vladimir Rogovi väitel tegid Ukraina väed Orihhivi kandis vastupealetunge kaotatud alade tagasisaamiseks.

7/ #Zaporizhia Oblast occupation official Vladimir Rogov claimed that Ukrainian forces conducted counterattacks south of Orikhiv to regain lost positions. https://t.co/4A8bWmWlVl pic.twitter.com/N0WD3PwgvO — ISW (@TheStudyofWar) June 28, 2023

Samas Ukraina Velika Novosilka rünnakusuuna kohta kinnitas Ukraina peastaabi esindaja Andri Kovalev hiljuti, et Ukraina väed tegid sealkandis edukaid pealetungioperatsioone. Rünnakud olevat Velika Novosilkast lõunas ja kagus. Üks tuntud sõjablogija väitis lisaks, et Ukraina väed edenesid ja hiljuti vabastatud Rivnopilist lõuna poole. Rivnopil asub Velika Novosilkast umbes kümme kilomeetrit edelas.