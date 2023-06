Üldine hinnatõus ja suvine nõudlus kergitavad laevapiletite hindu

Laevapiletite hinnad on dünaamilised ehk sõltuvad laevade täituvusest. Juuni lõpu seisuga saab Eckerö Line'iga reisides kaks sõiduautoga täiskasvanut juulikuu reedel Helsingisse ja tagasi 157 euroga. Eckerö Line'i Eesti filiaali juht Katrin Sirk Aun rääkis, et laevapiletid on eelmise aastaga võrreldes keskmiselt 20-30 protsendi võrra kallimad.

"Hind sõltub hästi palju sellest, kui täis on parajasti laev, kui te ostate selle pileti. Aga kindlasti on tõusnud see baashind. Seal ei ole ka kindlat protsenti, see sõltub eriti just väljumisest. Rohkem on tõusnud need väljumised, mis on populaarsemad," selgitas Aun.

Tallinkiga reisides maksab kahele täiskasvanule koos ühe sõiduautoga juulikuu reedel päevareis Helsingisse keskmiselt 137 eurot. Tallink Grupi kommunikatsioonijuht Katri Link sõnas, et üldine hinnatõus on paratamatult kergitanud ka laevapiletite hindu.

Katrin Sirk Aun sõnas, et tulevikus tõusevad hinnad laevadele esitatud keskkonnanõudmiste tõttu veelgi.

"Aastal 2024 suurenevad meie energiakulud 60 protsenti, aastal 2025 100 protsenti. Need laevad ei ole nii tootlikud, et me võiksime selle kulu enda kanda jätta. See kandub igal juhul edasi nii reisijate piletitesse, autode piletitesse kui ka kaubaveo hindadesse," tõdes Aun.

Viking Line'iga reisides maksab kahele täiskasvanule ja ühele sõiduautole juulikuu reedel laevapilet Helsingisse ja tagasi umbes 170 eurot. Viking Line Eesti tegevjuht Inno Borodenko lisas samas, et hindade dünaamilisuse tõttu võib mõnel nädalapäeval olla pilet odavamgi kui mullu.

"Tegelikult taandub kõik sellele, kui palju on ühel või teisel päeval reisida soovijaid. Ja mida teevad parasjagu konkurendid ehk kuidas nende laevade täituvus on, mida nemad oma piletihindadega teevad. Vastavalt sellele konkurendid korrigeerivad oma laevapiletite hindu."

Nii Aun, Link kui Borodenko tõdesid, et suvel on laevapiletid tavapärasest kallimad, sest reisijaid on mitu korda rohkem.

"Meil siin küll selle nädala lõpust tuleb päevas üks väljumine juurde, aga pakkumist väga palju juurde pole tulnud. Kui reisijaid on palju rohkem, aga laevade ja väljumiste arv on sama, siis hinnad peaksid tõusma," ütles Borodenko.

Piletite hindade tõusule lahendust ei ole, sest laevad ei saa sagedamini väljuda.

"Laevad teevad praegu nii palju reise, kui on võimalik ja kui suur on nõudlus. Kui vaadata graafikut, siis me seisame sadamas kas tund või 45 minutit, mis on täpselt laeva tühjaks- ja pealelaadimise aeg," rääkis Aun.

Ka Borodenko sõnul ei oleks sagedasemad väljumised lahendus, seda suuremate kulude tõttu laevafirmale. Hinnad saaksid langeda konkurentsi tõttu.

"Kui konkurentidel ikkagi hind langeks, ma ütlen tingivas kõneviisis, siis ega ei saa ju laevaettevõte olla hoopis teises maailmas ja pakkuda mäekõrguseid hindu võrreldes konkurentidega," ütles Borodenko.